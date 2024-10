Xbox : les manettes filaires désormais compatibles avec iOS 18 et macOS Sequoia

Apple travaille d'arrache-pied pour satisfaire tous les joueurs sur ses plateformes. C'est pour cette raison que les manettes filaires d'Xbox deviennent enfin utilisables sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia.

Un petit +

Dans l'actualité gaming du jour, la principale nouveauté concerne Xbox et Apple. Désormais, les manettes filaires Xbox sont compatibles avec iOS 18 (iPadOS 18) et macOS Sequoia. Nat Brown, ingénieur chez Apple, l'a confirmé en personne via un post sur le réseau social Mastodon. Jusqu'à maintenant, seules les manettes filaires PlayStation étaient détectées sur les OS d'Apple.



Pourquoi ? Tout simplement car Xbox utilise un protocole USB spécifique sur ses contrôleurs filaires. Un protocole à présent reconnu par Apple sur les dernières versions d'iOS et de macOS. Les manettes Xbox sans-fil étant compatibles depuis longtemps, elles ne sont pas concernées par cette nouvelle.

Une bonne nouvelle pour les joueurs qui non seulement préfèrent la manette Xbox pour son ergonomie, mais surtout préfèrent le filaire pour des raisons de latence et de batterie. Pour rappel, les manettes Xbox sans-fil fonctionnent toujours avec des piles par défaut.



Bien que cela soit encore sur un petit rythme, cela démontre une nouvelle fois la volonté d'Apple de souhaiter la bienvenue au monde du gaming chez elle, bien trop absent depuis fort longtemps sur les plateformes de la pomme croquée.