macOS Sequoia sera disponible en septembre comme iOS 18 et les autres mises à jour

Dans le passé, les nouvelles mises à jour majeures de macOS étaient souvent publiées en décalage par rapport à celles d'iOS. Cela s'expliquait par la nécessité de donner davantage de temps aux développeurs pour qu'ils peaufinent la mise à jour de macOS. Cette année, les choses devraient être différentes, car selon MacRumors, macOS Sequoia sortira en même temps qu'iOS 18 et toutes les autres mises à jour. On peut donc s'attendre à la publication de la première version de macOS Sequoia dès la mi-septembre.

macOS Sequoia sans retard cette année

Il n'est pas toujours facile pour Apple de lancer les nouvelles mises à jour de la rentrée en même temps, tout simplement parce que certaines nouvelles fonctionnalités peuvent prendre du temps dans leur développement et nécessitent parfois des ajustements de dernière minute suite à des bugs découverts dans les bêtas. Cependant, cette année, le travail autour des nouvelles mises à jour a tellement été rapide et efficace que les équipes de développement se sont toutes mises d'accord pour un lancement des mises à jour en commun.



Selon des sources internes chez Apple, macOS Sequoia sortira en même temps qu'iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18... Il n'y a aucun retard sous prétexte que des fonctionnalités nécessitent du travail en plus ou qu'il y a trop de bugs qui pourraient potentiellement gâcher l'expérience utilisateur.

Globalement, c'est une bonne nouvelle, car macOS Sequoia est très attendu par les propriétaires de Mac, il faut dire que la nouvelle mise à jour va apporter un lot impressionnant de nouveautés. Les utilisateurs pourront ajouter plusieurs applications en même temps sur leur écran (en mosaïque), programmer l'envoi d'iMessage à une heure ultérieure, avoir des cartes topographiques et des plans de sentiers sur Apple Plans, contrôler leur iPhone depuis leur Mac sans toucher à l'iPhone, une application Mots de passe pour retrouver tous ses identifiants et mots de passe...



Comme pour iOS 18 à son lancement, les fonctionnalités Apple Intelligence ne seront pas disponibles immédiatement, il faudra attendre macOS Sequoia 15.1 pour en profiter. À noter qu'en Europe, les utilisateurs de Mac bénéficieront d'Apple Intelligence, contrairement à l'iPhone et l'iPad où ce ne sera pas possible dès le lancement.



Pour le moment, cette information qui affirme que macOS Sequoia sera lancé en même temps qu'iOS 18 et des autres mises à jour n'est qu'au stade de la rumeur, il faudra attendre l'Apple Event de la rentrée pour savoir précisément les dates de disponibilités des mises à jour.



Pour rappel, macOS Sequoia sera disponible sur les iMac de 2019 et plus récents, les Mac Studio de 2022 et plus récents, les Mac mini de 2018 et plus récents, les Mac Pro de 2019 et plus récents, les iMac Pro de 2017 et plus récents, les MacBook Air de 2020 et plus récents ainsi que les MacBook Pro de 2018 et plus récents. En ce qui concerne les fonctionnalités Apple Intelligence, Apple compte restreindre davantage les Mac éligibles, car les performances nécessaires seront plus importantes.