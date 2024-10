iCloud offre un vrai mode hors-ligne dans iOS 18 et macOS Sequoia

Avec les versions iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, Apple a ajouté une nouvelle option "conserver le téléchargement" lors de la navigation dans iCloud, permettant aux utilisateurs de spécifier quels fichiers et dossiers doivent être téléchargés et conservés en local sur l'appareil. Un mode hors-ligne attendu de longue date.

iCloud s'inspire de Dropbox

Dans les versions précédentes d'iOS et de macOS, les utilisateurs n'avaient pas le contrôle sur les fichiers et dossiers à conserver hors ligne. Le système de gestion automatique d'iCloud Drive s'occupait de libérer de l'espace en déchargeant les fichiers qu'il voulait.

Sur Mac

Avec l'arrivée de macOS 15 Sequoia, lorsque vous parcourez iCloud Drive dans le Finder, un clic droit sur un fichier ou un dossier fait apparaître la nouvelle option "conserver le téléchargement", à la manière de Dropbox. Lorsqu'elle est activée, le symbole du nuage à côté de l'élément est opaque au lieu d'être transparent, ce qui indique qu'il restera sur l'appareil.

Sur iPhone et iPad

Dans iOS 18 (et iPadOS 18), la même option est disponible dans l'app Fichiers lorsque l'on appuie longuement sur un fichier ou un dossier pour faire apparaître le menu contextuel. Il suffit de taper sur "conserver le téléchargement" pour que le fichier réside de manière permanente sur votre mobile ou tablette, quelle que soit la quantité de stockage qu'il occupe.



Une fois le fichier marqué, le petit nuage à côté du nom sera rempli.



Cette nouvelle option d'iCloud devrait être particulièrement appréciée par les utilisateurs qui ont besoin d'accéder fréquemment à des documents ou à des fichiers, puisqu'une connexion Internet ne sera plus nécessaire.



Si vous êtes développeurs, vous pouvez installer et tester macOS Sequoia, iOS 18 et iPadOS 18, actuellement disponibles en version bêta. La bêta publique sera publiée le mois prochain, et la version finale arrivera à l'automne, avec les iPhone 16, iPad 11, iPad mini 7 et autre Mac M4.