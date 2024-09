macOS 15 Sequoia supporte iCloud dans les machines virtuelles

Apple apporte une amélioration notable à son framework de virtualisation dans macOS Sequoia en permettant aux utilisateurs de Mac de se connecter à iCloud dans les machines virtuelles (VM) de macOS. Bien évidemment, cela ne concerne que macOS 15 et les futures versions.

Une avancée pour le futur

Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient pas se connecter à iCloud sur les machines virtuelles (VM) macOS, ce qui limitait l'utilité du cadre pour les développeurs ayant besoin de tester les fonctionnalités d'iCloud et, surtout, pour les utilisateurs souhaitant synchroniser leurs données iCloud.



Après des années de galère, macOS Sequoia lève cet obstacle, à condition que les systèmes d'exploitation hôte et invité soient macOS 15 ou plus récents.

En effet, les développeurs souhaitant exécuter d'anciennes versions de macOS aux côtés de macOS 15 dans une VM ou ceux qui mettent à niveau des VM à partir d'anciennes versions de macOS ne pourront pas se connecter à iCloud sur la VM. Seules les toutes nouvelles VM créées à partir d'une image d'installation de macOS 15 (un fichier .ipsw) peuvent utiliser iCloud et les services liés au compte Apple (anciennement Apple ID). En clair, vous ne pourrez pas émuler macOS 15 sur d'autres systèmes que lui-même. C'est une limite qui sera naturellement atténuée à l'avenir avec macOS 16 et supérieur.



La documentation sur la virtualisation de macOS explique :

Lorsque vous créez une VM dans macOS 15 à partir d'une image logicielle macOS 15... La virtualisation configure une identité pour la VM qu'elle dérive des informations de sécurité dans la Secure Enclave de l'hôte. Tout comme les appareils physiques individuels ont des identités distinctes basées sur leurs Secure Enclaves, cette identité est distincte des autres VM.

Côté sécurité, Apple explique que si quelqu'un déplace une VM vers un autre Mac, la structure de virtualisation crée automatiquement une nouvelle identité pour la VM en utilisant les informations de la "Secure Enclave" du nouveau Mac. Ce changement d'identité nécessite que la personne qui utilise la VM s'authentifie à nouveau pour permettre à iCloud de recommencer à synchroniser les données sur la VM.



Si vous êtes intéressé par virtualiser macOS 15, sachez que Parallels et VMware proposent tous deux des logiciels capables de le faire. Avec eux, les utilisateurs de Mac peuvent aussi et surtout virtualiser les versions classiques et Arm de Windows 10 ou 11, ainsi que des distributions Linux.

Installer macOS Sequoia

Quant à macOS Sequoia, le système d'exploitation est actuellement en version bêta pour les développeurs, et une version bêta publique devrait arriver en juillet, suivie d'une version finale à l'automne. Consultez les nouveautés de macOS Sequoia ainsi que les fonctionnalités absentes sur Mac Intel.