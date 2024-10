macOS 15 Sequoia supporte le HDMI Passthrough pour les contenus Dolby Atmos

Dans macOS Sequoia, le lecteur multimédia d'Apple a gagné une nouvelle fonctionnalité HDMI Passthrough qui permet à un Mac d'envoyer un signal audio Dolby Atmos non altéré vers un récepteur AV ou une barre de son connectés. C'est l'appareil cible qui gère alors le décodage.

Une nouveauté pour les amateurs de son

Cette nouvelle fonctionnalité apparaît à différents endroits dans macOS 15, notamment dans les applications Apple TV, Apple Music ou encore QuickTime. L'entreprise américaine indique que l'activation de l'option permet aux utilisateurs de "lire les fichiers audio pris en charge en Dolby Atmos et autres formats Dolby Audio en utilisant HDMI Passthrough lorsqu'ils sont connectés à un appareil pris en charge".

Cette fonctionnalité était demandée par les utilisateurs qui connectent leur Mac à un appareil externe prenant en charge le Dolby Atmos, tel qu'une une barre de son comme la Sonos Beam par exemple. Connecté via un câble HDMI, l'appareil sera capable de décoder et d'émettre le son Dolby Atmos, tel qu'il a été conçu par les créateurs, tout en envoyant le signal vidéo qui l'accompagne vers un téléviseur connecté.



Il y a de fortes chances que cette "nouveauté" fasse également son arrivée sur tvOS 18, au fil des bêtas. Ce serait une bonne nouvelle pour les clients de l'Apple TV. Du côté du Mac, les modèles éligibles seront donc MacBook Pro, Mac mini, Mac Studio et Mac Pro.



En attendant, macOS 15 et tvOS 18 sont actuellement en version bêta pour les développeurs, les versions bêta publiques étant attendues pour la semaine prochaine, suivies d'une version générale à l'automne.