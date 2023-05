Mastodon simplifie l'inscription pour attirer de nouveaux utilisateurs

Après la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, Mastodon a été l'une des alternatives les plus populaires, attirant de nombreux utilisateurs. Mais après l'effet nouveauté, force est de constater que Twitter reste le numéro un, et de loin. L'oiseau bleu établit même de nouveaux records de visites.



Pour tenter de retrouver un second souffle, le réseau décentralisé où les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs "instances" parmi environ 12 000, simplifie le processus d'inscription. Par son approche différente, Mastodon est difficile d'accès pour les utilisateurs occasionnels. Pour cela, le réseau a fait de l'une des instances qu'il gère, mastodon.social, une option d'inscription par défaut.

Mastodon change une option majeure

Comme expliqué sur l'article de blog, les nouveaux utilisateurs peuvent toujours choisir l'un des serveurs disponibles au moment de l'inscription, mais mastodon.social dispose désormais d'un bouton spécial qui facilite grandement la création d'un compte. Ceux qui choisissent de commencer le service avec l'instance par défaut peuvent toujours le quitter et rejoindre un autre serveur plus tard. L'équipe de Mastodon a réaffirmé que la décentralisation était "au premier plan de [sa] mission". Ils ont cependant expliqué que si le service n'attire que des "personnes qui se soucient déjà de la décentralisation", alors sa "capacité à rendre la décentralisation courante devient beaucoup plus difficile". En aidant les nouveaux utilisateurs à franchir rapidement l'obstacle du choix d'une instance, Mastodon pense pouvoir mieux présenter ce que les réseaux sociaux de ce type peuvent offrir.

Un milliard de messages par mois

Outre l'annonce de son nouveau processus d'intégration, Mastodon a révélé qu'il venait de dépasser le milliard de messages postés par mois. Il a également énuméré certaines de ses nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de citer des messages et l'amélioration de la recherche de contenu et de profil. De plus, Mastodon a vanté son travail continu pour améliorer la découverte, ce qui pourrait aider à stimuler les conversations sur le service, à affiner ses outils de modération et à éliminer les frictions de son service décentralisé.



Est-ce suffisant pour vous faire quitter Twitter ? Il manque tellement de fonctionnalités, que cela paraît très compliqué...

Télécharger l'app gratuite Mastodon for iPhone and iPad