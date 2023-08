GuliKit sort une station d'accueil pour Steam Deck, Switch et ROG Ally

La nouvelle station d'accueil de GuliKit ressemble à s'y méprendre à une SNES, la célèbre Super Nintendo. Cet accessoire n'est pas seulement conçu pour que votre console portable trône près du téléviseur, il prend également en charge la sortie vidéo 4K 60Hz et dispose d'un espace de stockage caché pour quatre cartes microSD.

Un accessoire pour gamers

Si vous êtes à la recherche d'un dock pour brancher une Steam Deck, une ROG Ally ou encore, dans une moindre mesure, une Nintendo Switch à un écran, alors sachez que la proposition de GuliKit a de quoi vous faire réfléchir. Plutôt que d'opter pour les solutions officielles des constructeurs, pourquoi ne pas profiter d'un look rétro façon Super Nintendo. L'accessoire est composé d'une coque grise et de quelques gros boutons violets, qui ne sont peut-être là que pour des raisons esthétiques. Le port d'accueil, qui peut être protégé par un cache-poussière coulissant lorsqu'il n'est pas utilisé, est doté d'une paire d'aérateurs.

Mieux, à l'arrière, on trouve un port de charge USB-C, un autre USB-C pour la connexion aux consoles, un port Gigabit Ethernet, une sortie HDMI et trois ports USB 3.0. La station d'accueil prend en charge une alimentation jusqu'à 100 W, et la sortie vidéo se fait en 4K à 60 Hz. Il y a même un espace de stockage caché pour quatre cartes microSD.



Si la Steam Deck est clairement la cible privilégiée de GuliKit ici, ce n'est pas la seule console à pouvoir être insérée dans la station d'accueil. Le constructeur affirme que son produit fonctionne avec des appareils portables similaires, tels que les systèmes ROG Ally et Ayaneo. Vous pouvez également l'utiliser pour jouer avec votre Nintendo Switch sur votre téléviseur. GuliKit précise que vous devrez placer votre Switch à l'envers pour que le port USB-C de la console soit accessible.



Il est juste un peu dommage que le dock soit inspiré du modèle de SNES américaine plutôt que la version européenne plus sympathique visuellement.

4K 60HZ video output,Gigabit Ethernet,3 USB3.0 ports,100W Max power delivery,4 TF card slots https://t.co/WU45bVx5Yv — GuliKit (@GuliKitDesign) August 24, 2023

Reste que le prix n'a pas encore été révélé, mais le dock devrait être disponible en septembre. Vu les tarifs abordables de la marque que l'on retrouve par exemple sur Amazon, on espère que la station d'accueil sera vendue moins de 80 euros.

