Satechi présente une station d'accueil USB-C pour ajouter des ports à votre MacBook

Grâce à l'absence de nombreux ports importants sur les MacBook (HDMI, Ethernet, USB...), les accessoiristes s'en donnent à cœur joie avec les Hub USB-C qui vous permettent d'accéder à toutes les connectiques manquantes. En général, les Hub USB-C ont un fil très court et se posent à côté du Mac. Mais pas avec la dernière nouveauté de la marque Satechi... L'approche est complètement différente !

Satechi présente une station d'accueil qui se place sous le MacBook

C'est nouveau et ça vient de débarquer aux US dans le catalogue de Satechi. Le célèbre accessoiriste a présenté son "Dual Dock Stand", une station d'accueil qui se place sous le MacBook Pro et qui est capable d'apporter un total de 9 ports :

1 port Ethernet

1 port USB-A de 5 Gbit/s

1 port USB-A de 10 Gbit/s

1 port DisplayPort

2 ports HDMI

1 port USB-C de 5 Gbit/s

1 port USB-C de 10 Gbit/s

1 port d'alimentation USB-C

Grâce à ce système (qui frôle le génie), la station d'accueil (qui est assez grande en largeur) ne va pas venir encombrer votre espace de travail. En choisissant de développer un accessoire qui se cale sous le MacBook, Satechi propose un produit qui vient "compléter" l'installation du MacBook en le surélevant légèrement.



Parmi les autres choses à savoir, on apprend que les deux ports HDMI sont bien compatibles 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui conviendra parfaitement à un ou deux écrans externes. Du côté du port d'alimentation USB-C, on retrouve une vitesse de charge de 75 W, attention tout de même, il s'agit juste d'un port pour la recharge, aucune donnée ne peut transiter.



Satechi a affirmé que lors du développement du Dual Dock Stand, une importance toute particulière avait été attribuée à l'évacuation de la chaleur. L'accessoiriste a rapidement compris que si l'ensemble des ports sont exploités par le client, il risque d'y avoir une surchauffe qui se répercutera sur le MacBook. Heureusement, Satechi assure que la dissipation de la chaleur est exemplaire et a fait l'objet d'une multitude de tests afin de vérifier toute éventualité et tout environnement.



Satechi vend son Dual Dock Stand - Docking Station au tarif de 149,99 dollars, un prix assez élevé, mais qui s'explique par la qualité des matériaux utilisés et toute la technologie introduite à l'intérieur. Si vous préférez une alternative moins coûteuse et disponible en France dès maintenant, on retrouve un accessoire équivalent (et avec plus de ports) sur Amazon à 96,08€.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.