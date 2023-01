Satechi présente le Pro Hub Slim, un hub conçu pour les MacBook Air M2 et MacBook Pro

L'absence des ports les plus importants sur les MacBook Air et MacBook Pro fait depuis longtemps le bonheur des accessoiristes qui proposent une multitude de hub USB-C. Satechi est l'un des leaders dans ce domaine, l'entreprise nous impressionne à chaque fois avec des produits de qualité et d'une fiabilité exceptionnelle. Aujourd'hui, la marque revient sur le devant de la scène avec le "Pro Hub Slim", son meilleur hub USB-C !

Quels sont les atouts du Pro Hub Slim ?

Grande annonce du côté de Satechi, l'accessoiriste dévoile un Pro Hub Slim, un nouveau hub haut de gamme qui s'adresse directement aux derniers modèles de MacBook. L'entreprise explique que son nouveau hub utilisera 2 ports USB-C sur l'un des côtés de votre MacBook, mais ne vous inquiétez pas, car en contrepartie, vous aurez accès à une tonne de nouvelles connectiques :

1 port USB4 Pass-Through (vitesse de transfert de données jusqu'à 40 Gbit/s, capable d'alimenter jusqu'à 100 W)

1 port HDMI 4K (capable de gérer jusqu'à 60 Hz)

1 port USB-C (vitesse de transfert de données jusqu'à 10 Go/s)

2 ports USB-A

Lecteur carte SD

Lecteur carte MicroSD

Ce nouvel accessoire est disponible en gris sidéral, argent ou minuit, Satechi a fait en sorte que les consommateurs puissent trouver le Pro Hub Slim en fonction de la couleur de leur MacBook Air/Pro. Une bonne idée de l'accessoiriste, car comme Apple, beaucoup de clients font attention aux détails !



Au niveau du prix, nous sommes sur un tarif de 79,99 dollars, vous pouvez acheter le Pro Hub Slim sur le site de Satechi directement. Pour l'instant, l'accessoiriste ne propose pas encore son accessoire sur Amazon en France, mais ça ne devrait pas tarder. À noter que si vous achetez sur le site de Satechi, l'expédition se fera depuis les États-Unis et vous ne vous exposerez pas à des frais de douane (ils ne s'appliquent qu'au-delà des 150 dollars de commande).