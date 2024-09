LG présente un écran OLED double-couche pour MacBook

Le fabricant coréen, LG Display, a commencé à produire en masse le premier panneau OLED tandem de 13 pouces conçu pour les ordinateurs portables.



Si cela ne vous semble pas tellement intéressant, ce que vous ne savez peut-être pas que LG fournit la majorité des écrans OLED des derniers iPad Pro M4 d'Apple, qui utilisent une structure tandem similaire.

Les avantages du double OLED

Les panneaux OLED en tandem combinent deux piles de couches organiques émettrices de lumière rouge, verte et bleue (RVB) qui, ensemble, offrent plusieurs avantages. Cette technologie offre une meilleure durabilité et de meilleures performances en termes de luminosité que les panneaux OLED à couche unique tels que ceux utilisés dans les iPhones d'Apple depuis 2017 (et l'iPhone X).



LG développe ce genre de panneaux pour l'industrie automobile depuis 2019 et affirme que les gains d'efficacité permettent de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 40 % et de multiplier la luminosité par trois. En concevant les composants et en améliorant la structure du panneau OLED tandem de 13 pouces, le géant coréen estime qu'il a également été en mesure de le rendre environ 40 % plus mince et 28 % plus léger que les écrans OLED d'ordinateurs portables existants, ce qui permet un design élégant et une plus grande portabilité. L'iPad Pro M4 est ainsi devenu l'appareil Apple le plus fin de l'histoire.

LG nous explique les spécifications techniques de sa dalle OLED à double-couche :

Ce nouvel écran allie commodité et performance à la haute définition. Il offre une haute résolution WQXGA+ (2880×1800) et une expression précise des couleurs qui correspond à 100 % de la zone de couleur standard DCI-P3 établie par la Digital Cinema Initiatives (DCI), ce qui permet de présenter le contenu haute définition avec une clarté accrue.



Grâce aux pixels auto-émissifs caractéristiques de l'OLED et à son rapport de contraste infini, il a également été certifié Display HDR (High Dynamic Range) True Black 500 par la Video Electronics Standards Association (VESA). Cette certification confirme sa capacité à afficher des images lumineuses et sombres avec une telle précision qu'elle renforce leur tridimensionnalité et produit une qualité d'affichage aussi proche que possible de ce que l'œil humain perçoit naturellement.

Le premier MacBook OLED est imminent

S'il n'existe actuellement aucun Mac doté d'un écran OLED, les rumeurs vont toutes dans ce sens depuis quelques années.



Un rapport de Mark Gurman de Bloomberg affirmait dès 2021 qu'un nouveau MacBook Pro OLED pourrait être le premier Mac à écran tactile en 2025, chose possible puisque LG Display a intégré un capteur tactile à l'intérieur de ses derniers panneaux OLED en tandem.



En 2022, Ross Young voyait Apple passer ses Mac à l'OLED dès 2024, avant que Kuo ne le confirme début 2023. Finalement, en novembre 2023, l'analyste Jeff Pu de Haitong International Technology Research expliquait qu'Apple développait un écran OLED pour le MacBook Pro et le MacBook Air, avec une sortie respectivement prévu pour 2025 et 2026, au mieux. Il a également parlé de la partie "tactile" du Mac.



En tout cas, LG a déjà ce qu'il faut en termes de composant. Il suffit de les adapter aux formats actuels de 14 et 16 pouces pour le MacBook Pro.