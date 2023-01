Le premier MacBook OLED sera lancé en 2024 pour Kuo

Encore un sujet autour des technologies d’affichage. Après le microLED ce matin pour les Apple Watch et iPhone, Apple prévoit de commercialiser le premier MacBook doté d'un écran OLED d'ici la fin de l'année 2024, selon l'analyste de la chaîne d'approvisionnement Ming-Chi Kuo. Dans une série de tweets, le plus fiable de sa catégorie a déclaré que la technologie OLED permettrait de concevoir des MacBook plus fins et plus légers.

Une vraie nouveauté en 2024

Tous les MacBook existants sont équipés de panneaux LCD, les derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces étant dotés d'un rétroéclairage à miniLED et d’un rafraîchissement ProMotion à 120 Hz. Contrairement aux écrans LCD (avec ou sans mini-LED), les écrans OLED ont des pixels auto-émetteurs et ne nécessitent pas de rétro-éclairage, ce qui donnerait aux MacBooks un taux de contraste encore meilleur et permettrait une plus grande autonomie de la batterie. Mais une luminosité plus faible.

Kuo n'a pas précisé si le MacBook OLED serait un modèle Pro ou Air. Le mois dernier, cependant, l'analyste Ross Young, a déclaré qu'Apple prévoyait de lancer un nouveau MacBook Air 13 pouces avec un écran OLED en 2024. Il s'attend également à ce qu'Apple lance de nouveaux modèles d'iPad Pro 11 pouces et 13 pouces avec écran OLED l'année prochaine.

OLED pour les grands appareils, microLED pour les petits

S'il semble de plus en plus évident que les Mac et les iPad passeront aux écrans OLED prochainement, l'Apple Watch pourrait commencer à s'éloigner de cette technologie qu’elle a introduite chez Apple en 2015. Mark Gurman de Bloomberg a rapporté un peu plus tôt qu'une nouvelle Apple Watch Ultra avec un écran microLED pourrait être commercialisée d'ici la fin de 2024. La technologie microLED offrirait une luminosité encore plus élevée et un meilleur taux de contraste par rapport aux modèles d'Apple Watch existants dotés d'écrans OLED. Mais son coût exorbitant empêche la firme de l’envisager sur les appareils de grande taille, en tout cas pour le moment.