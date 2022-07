Le premier iPad Pro OLED sera plus léger en 2024

Il est beau, il est grand, il est puissant. Il s'agit bien sûr de l'iPad Pro d'Apple qui place la barre toujours plus haut à chaque itération, mais il en devient également toujours plus lourd. Cela pourrait toutefois changer lors d'un prochain remaniement de la gamme d'iPad Pro, la meilleure tablette d'Apple, d'ici 2024.

Un nouveau procédé pour fabriquer les écrans d'iPad Pro

Selon nos confrères de ET News, l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad Pro 12,9 pouces devraient s'alléger grâce à l'introduction tant attendue des écrans OLED. Bien qu'il soit plus fin, l'OLED offrira une "qualité d'image inégalée" grâce à son illumination par pixel, comme on peut le voir sur les téléviseurs les plus recherchés de la marque LG, qui offrent des couleurs plus riches et des noirs plus profonds que les écrans LED et LCD standard. Apple serait en discussion avec LG et Samsung pour les prototypes d'écrans OLED actuellement en cours de développement.



Il s'agit toutefois d'une technologie un peu plus délicate que celle de la mini-LED de l'iPad Pro M1, et donc un nouveau revêtement de durabilité serait également en cours de développement pour les modèles de tablettes améliorés. Apple utilisera également un procédé de gravure à sec avec les écrans OLED de l'iPad - une première pour la société, une phase de fabrication chimique liquide utilisée pour retirer des matériaux et créer des modèles de circuits avec des transistors à couche mince, et un autre procédé potentiel pour enlever encore quelques grammes supplémentaires au poids total.

Les modèles iPad Pro de 11 et 12,9 pouces pèsent actuellement respectivement 466 et 682 grammes, avec une légère augmentation pour les modèles dotés d'une connexion cellulaire. Mais la rumeur d'un dos compatible avec la charge sans fil pour le nouvel iPad a également circulé, utilisant du verre pour permettre le transfert d'énergie vers l'appareil (ou potentiellement depuis l'appareil, pour charger des accessoires comme les AirPods Pro). En clair, cela pourrait ajouter du poids sur les modèles 2022.



Ajoutez à cela un étui à clavier de type Magic Keyboard ou Logitech Combo Touch et l'iPad Pro commence à se rapprocher du tout nouveau MacBook Air M2 en termes de poids. Et avec iPadOS 16 et MacOS Ventura qui vont bientôt inclure la fonction Stage Manager, la frontière entre les deux appareils devient de plus en plus floue. Si la tablette s'allégeait un peu, cela faciliterait la différenciation des deux catégories de produits. Ce sera en tout cas, une formidable machine pour éditer et visionner des vidéos...