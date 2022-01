iPad Pro 2022 : une compatibilité avec la charge sans fil ?

Apple développe un nouvel iPad Pro doté de capacités de charge sans fil, rapporte Bloomberg. Le prochain ‌iPad Pro‌ fera ses débuts en 2022, après les modèles ‌iPad Pro‌ M1 11 et...

Après une année 2021 très chargée, notamment avec les iPhone 13, les MacBook Pro M1, les AirPods 3 ou encore l'iPad Mini 6 et l'iPad Pro, 2022 s'annonce du même calibre. Dans la dernière...

L'idée derrière cette piste, ce serait de faire passer toute l'énergie de la recharge MagSafe par le logo Apple, la rumeur parle d'une taille identique au logo Apple du MacBook Pro M1. À l'intérieur de cet iPad Pro 2022, la firme de Cupertino inclurait de puissants aimants pour éviter que l'iPad fasse une chute si vous l'installez sur un support durant sa recharge. Les ingénieurs d'Apple ont conscience que cette étape de développement est très délicate , car le poids de l'iPad n'est pas du tout le même qu'un iPhone 13, il n'y a pas le droit à l'erreur ! Le rapport conclut en expliquant que les vitesses de charge sans fil sur ce futur iPad Pro seront bien plus conséquentes que la vitesse via le MagSafe sur l'iPhone.

Proposer la charge sans fil sur un smartphone ou une tablette, c'est un travail gigantesque du côté du design de l'appareil. Les fabricants qui s'y intéressent doivent proposer au dos un matériau qui permettra de faire traverser l'énergie et en général ce ne sont pas les plus résistants en cas de chute... Selon le rapport, Apple a développé plusieurs prototypes d'iPad Pro en interne pour voir celui qui répondrait le mieux aux exigences qualité. L'une des solutions qui auraient été envisagées pendant les réunions à l'Apple Park, ce serait de maintenir le dos actuel sur l'iPad Pro M1, mais d'agrandir le logo Apple en verre.

En 2022, Apple va annoncer et commercialiser une nouvelle génération d'iPad Pro M1, l'une des nouveautés de ce futur modèle pourrait être la charge sans fil. Les dernières informations obtenues en exclusivité par le média 9to5mac affirment qu'Apple prépare le terrain en modifiant le design pour permettre l'intégration de la technologie.

