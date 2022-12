Voici les iPad les plus populaires en 2022

Quel est l'iPad le plus populaire d'Apple du moment ? Si vous vous posez cette question en cette fin d'année 2022, la CIRP vient de publier un nouveau rapport autour des tablettes du constructeur américain. En plus de détailler quelle est la plus populaire chez Apple, les nouvelles données montrent la fréquence de vente des modèles cellulaires (4G/5G) par rapport aux modèles WiFi.

L'iPad toujours en tête

La CIRP note dans son nouveau rapport que, s'il est facile de se concentrer sur l'iPhone, Apple domine aussi de manière impressionnante le marché des tablettes. Et contrairement aux smartphones qui existaient avec le premier iPhone, Apple a créé le marché des tablettes en lançant l'iPad original en 2010. Si, au départ, l'iPad était pris pour un gros iPhone, force est de constater qu'avec le temps, il est devenu un produit à part entière. Rapidement, les joueurs se sont rués dessus, puis les foyers qui cherchaient un appareil pour le divertissement (Internet, vidéo, etc). Et depuis quelques années, avec iPadOS, l'iPad est devenu un ordinateur portable, surtout lorsqu'il est équipé d'un étui-clavier comme le Magic Keyboard d'Apple ou Combo Touch de Logitech.

Les iPad les plus populaires

Sans plus attendre, les résultats. Comme pour l'iPhone, actuellement dominé par l'iPhone 14 Pro (et Pro Max compris), c'est le plus cher des modèles qui est le plus vendu, à savoir l'iPad Pro 2022 (si l'on agrège les modèles 11 et 12,9 pouces). La tablette la plus populaire représente près de 44 % des demandes clients, soit près de la moitié du marché.



Ensuite, on trouve l'iPad classique avec 26% des suffrages, puis l'iPad Air en troisième position avec 19%. Il faut préciser que le second est représenté par l'iPad 9, et non l'iPad 10 qui est sorti trop récemment pour être pris en compte. De plus, son prix bien plus haut perché aurait sans doute joué en sa défaveur, car il est très proche d'un iPad Air M1.



L'autre donnée intéressante dans ce rapport est la proportion entre les modèles WiFi et les modèles cellulaires. C'est assez équilibré puisque les demandes sont presque égales avec 49% pour les tablettes WiFi et 51% pour les modèles 4G et 5G. Un client sur deux met la main au porte-monnaie pour avoir une tablette capable de se connecter n'importe où.

