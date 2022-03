Voici les 10 fonds d'écran rubans de l'iPad Air 5 2022

Avec la sortie d' iPadOS 15.4 , Apple a mis à disposition les tout nouveaux fonds d'écran de l'iPad Air 5. Semblables aux fonds d'écran de l'iPad Air 4 que nous avons partagés en septembre 2020, ceux-ci apportent une légère variation. Ce sont les fonds d'écran officiels qui se déclinent en 5 couleurs différentes, chacune en mode clair et sombre, ce qui constitue une collection de 10 fonds d'écran au total que vous pouvez ajouter à vos écrans d'accueil ou de verrouillage. Notez que même si ces fonds d'écran sont conçus pour l'iPad, ils fonctionneront parfaitement sur votre iPhone en les calant correctement. Pour information, Apple les a nommés Ribbons, soit rubans en français. Vous avez le choix entre Bleu, Gris, Rose, Violet et Lumière du jour.

À chaque nouvelle sortie de produit Apple, son fond d'écran. Ou plutôt, ses fonds d'écran cette fois avec l'iPad Air 5 qui nous arrive avec 10 créations, juste après ceux de l'iPhone SE 3 . Si vous voulez avec le look du dernier iPad d'Apple, il vous faut suffit alors de télécharger le ou les images qui vous plaisent. Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

