Téléchargez le fond d'écran iPhone de la WWDC 2023

Apple a annoncé hier soir que sa Worldwide Developer Conference se tiendra du 5 au 9 juin 2023. Comme chaque année, le communiqué s'est accompagné de l'habituelle image teaser énigmatique mais colorée. Outre les spéculations sur les annonces possibles, la qualité graphique de l'image en fait souvent un bon compagnon pour les fonds d'écran. Justement, le designer AR7 s'est empressé de créer ces magnifiques fonds d'écran WWDC 2023 pour iPhone.

Une WWDC haute en couleur

L'illustration principale présente des demi-cercles colorés empilés les uns sur les autres. D'autres images liées à l'événement sur le site web d'Apple présentent le contour complet du célèbre siège d'Apple Park. AR7 est donc parti sur ces deux images pour créer des fonds d'écran WWDC 2023.

Ceux-ci se déclinent en plusieurs variantes, pour permettre à tout le monde d'y trouver son compte. La version verticale est par exemple très bien réalisée et ira parfaitement sur l'écran d'accueil avec les icônes par dessus, et nous avons même ajouté deux autres images en plaçant le logo en bas de l'écran. C'est très joli sur un lockscreen.



Voici les images en question ci-dessous. Pour les télécharger, sur ordinateur il suffit de faire clic droit et "enregistrer l'image". Sur le site mobile, un appui long puis "enregistrer l'image". Sur l'application iSoft, un tap sur l'image puis utiliser le bouton de partage pour sauvegarder la photo dans votre bibliothèque.



Dites-nous lequel vous avez pris et si vous êtes amateur de fonds d'écran, consultez notre tutoriel pour changer automatiquement d'image selon l'heure et / ou le jour, ainsi que notre catégorie "fonds d'écran" qui contient des centaines d'illustrations.