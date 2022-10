Les fonds d'écran des iPad 10 et iPad Pro 2022 à mettre sur iPhone

Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone ou iPad ? Si vous en voulez plus, rappelons que nous avions récemment publiés des fonds d'écran pour la Dynamic Island des iPhone 14 Pro, ou encore des fonds rubans inspirés de l'iPad Air 5 .

Encore une fois, le designer @AR72014 n'a pas trainé et propose les fonds d'écran de l'iPad 10 et de l'iPad Pro M2, quelques heures seulement après leur annonce. Si l' iPad Pro M2 n'a que très peu évolué, en revanche l' iPad 10 a bien changé, troquant notamment son bouton d'accueil pour un design bord à bord (mais en faisant grimper les prix ). Chaque tablette possède sa propre illustration, déclinée en quatre variantes. Le rendu est vraiment sympa sur les iPhone récents. À noter que les versions iPad Pro existent aussi pour iPad.

Avec le nouvel iPad de 10e génération et l'iPad Pro M2 annoncés hier soir, Apple a évidemment intégré de nouveaux fonds d'écran. Malheureusement, le constructeur ne diffuse pas toujours ses images, surtout quand ces dernières sont utilisées pour faire la publicité de son matériel en Apple Store. Et bien sûr, nous vous proposons de les télécharger pour les appliquer sur un iPhone. Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

