Les fonds d'écran officiels de l'iPhone SE 3 et de l'iPhone 13 vert

Il y a 4 heures

iPhone

Alban Martin

1



Après deux ans la dernière, Apple a annoncé la nouvelle mise à jour de l'iPhone SE. Cet iPhone d'entrée de gamme offre des performances de premier plan pour un prix contenu. En attendant son arrivée prévue pour le 18 mars, voici les fonds d'écran colorés de l'iPhone SE 3, ainsi que celui de l'iPhone 13 vert en version normale et "Pro".



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers iPhone SE 3 2022







iPhone 13 vert







Vous voilà paré pour ressembler au dernier iPhone SE en date, lui qui est équipé de la puce A15 comme les iPhone 13 et du modem 5G. Une belle évolution compte tenu du prix, même si la 5G n'est pas encore très répandue. Apple a tout de même augmenté le prix de 30$ et même 40€ chez nous. Dommage que le design ne soit pas toujours bord à bord, quitte à conserver le LCD.



Idem avec les fonds d'écran verts officiels de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro.

Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone, iPod ou iPad ?