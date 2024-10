La charge de l'iPad mini 7 reste plafonnée à 20 Watts

Le nouvel iPad mini 7, annoncé cette semaine par Apple, présente une vitesse de charge limitée à 20 Watts, comme son prédécesseur. Cette limitation a été révélée dans un document réglementaire et indique que l’appareil met environ une heure pour atteindre 70 % de charge et deux heures pour passer de vide à plein. Bien que ces temps de charge soient satisfaisants, ils restent significativement plus lents que certains concurrents sous Android, tels que le OnePlus Pad 2 qui supporte une charge rapide de 67W.

Une charge toujours limitée

Un document réglementaire repéré par 91Mobiles nous explique pourquoi. Alors qu'Apple ne révèle généralement pas les spécifications comme la capacité de la batterie, le nouvel iPad Mini de 7ème génération s'est arrêté à la certification 3C. Ainsi, cette norme suggère que l'Apple iPad mini (2024) A2996 ne supportera qu'une charge rapide de 20W (9VDC X 2,22A). C'est dommage, mais logique vu son positionnement tarifaire. L'iPad mini 7 prendra donc deux heures pour être totalement rechargé. Pour aller plus vite, il faut se tourner vers l'iPad Pro M4 qui se remplit à 30 Watts.



Rappelons qu'Apple n'intègre plus de chargeur dans la boîte de ses iPad, il faut donc en acheter un comme l'excellent Anker 30W Gan à 18 € sur Amazon.

Les autres nouveautés de l'iPad mini 7

Malgré trois ans d'attente, l’iPad mini 7 apporte des améliorations modestes par rapport à l’iPad mini 6. Les changements sont minimes et se limitent principalement à l’introduction de la puce A17 Pro, qui permet d’utiliser Apple Intelligence, un système d'IA conçu pour offrir des fonctionnalités intuitives comme l'écriture assisté, la retouche et la génération d'images, le résumé des contenus et plus encore. Toutefois, malgré cette nouveauté, l’iPad mini 7 conserve un design inchangé, la même autonomie de batterie, et les mêmes dimensions que son prédécesseur.

L'appareil propose également des capacités légèrement améliorées en photographie, avec une mise à jour de Smart HDR 3 à Smart HDR 4 pour des photos un peu plus détaillées et naturelles, mais la caméra en elle-même reste identique à celle du modèle précédent. L’écran Liquid Retina de 8,3 pouces, de qualité pour un LCD, n’a pas non plus évolué.

En dépit de ces limitations, l'iPad mini 7 reste une option intéressante pour ceux qui recherchent une tablette compacte et performante. Avec des améliorations comme la compatibilité avec l'Apple Pencil Pro, qui ouvre de nouvelles possibilités en termes de créativité et de productivité, et l’arrivée d'Apple Intelligence, cette version se distingue surtout par ses performances logicielles. Elle sera également capable de faire tourner des jeux AAA comme Resident Evil 2 Remake par exemple.

