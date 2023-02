La production des écrans OLED hybrides des iPad Pro 2024 a commencé

Depuis fin 2021, nous savons qu'Apple s'affaire à développer une nouvelle gamme de produits équipés d'écrans OLED double couche, principalement pour les iPad Pro et MacBook de 2024 et au-delà. Depuis l'an dernier, nous savons que Samsung a commencé la conception d'un écran OLED tandem en deux parties destiné d'abord aux iPad d'Apple de 2024 et éventuellement aux Macs. Et depuis janvier dernier, LG s'est jointe à la fête.

Samsung et LG préparent des OLED double couche

Aujourd'hui, un nouveau rapport du site ETNews affirme que Samsung et LG ont commencé à préparer la production de masse de panneaux d'affichage OLED pour l'iPad 2024 d'Apple, en premier lieu pour l'iPad Pro.

Avec l'objectif d'y produire des iPad en 2024, la firme coréenne a commencé à équiper une usine et le système de coopération nécessaires à la production de masse de dalles OLED. Samsung Display prévoit de produire des dalles OLED pour iPad sur la ligne A3 de 6e génération située à Asan.



Le composant à deux couches est maintenant décrit comme étant caractérisé par une combinaison de technologies OLED flexibles et rigides. Il s'agit d'une technique qui applique le processus d'encapsulation en couche mince (TFE) des OLED flexibles sur le substrat de verre utilisé pour les OLED rigides. Il est désormais appélé "hybride" car il combine les deux technologies.



Contrairement à la production des panneaux OLED existants, un nouveau processus de gravure a été ajouté pour l'iPad OLED. Samsung Display a confié ce processus de gravure à son partenaire Chemtronics. Ce dernier a également annoncé aujourd'hui qu'il allait dépenser 24,2 milliards de wons pour construire une installation de gravure d'OLED de 6e génération. Chemtronics est chargé de transformer un substrat de verre de 0,5 mm (0,5T) d'épaisseur en 0,2 mm (0,2T). On s'attendait à des difficultés dans la commercialisation de l'iPad OLED en raison de la finesse de son substrat en verre, mais visiblement tout cela est déjà résolu. Après les premiers ratés, Apple avait envisagé d'appliquer des OLED flexibles simples à base de polyimide (PI) sur l'iPad .



On sait que l'OLED hybride qui utilise un substrat en verre a été retenu pour palier au phénomène de déformation d'une partie de l'écran. LG Display prévoit également de fabriquer des OLED pour l'iPad, dans son usine de 6e génération à Paju. LG Display devrait coopérer avec Avatec pour la gravure.



Tous les iPads et MacBooks existants sont équipés d'écrans LCD rétroéclairés, alors que les écrans OLED ont des pixels auto-émetteurs et ne nécessitent pas de rétroéclairage, ce qui permet un taux de contraste plus élevé, une plus grande précision des couleurs et une consommation d'énergie plus faible. Apple utilise déjà des écrans OLED pour les derniers modèles d'Apple Watch et d'iPhone, à l'exception de l'iPhone SE.



Quant aux Mac, ils profiteront de l'OLED en 2026 sur la gamme MacBook Pro.