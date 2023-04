LG produit aussi des écrans OLED hybrides pour l'iPad Pro 2024

Ce n'est pas une surprise, Apple devrait bénéficier d'une nouvelle technologie de gravure de panneaux OLED développée par un sous-traitant spécialisé qui permettra d'obtenir des appareils plus minces tout en réduisant les coûts de production, selon le site coréen The Elec. Après de nombreuses rumeurs, LG rejoint Samsung pour gérer les commandes de la firme américaine.

Un écran OLED spécifique pour Apple

La nouvelle technologie hybride combinerait des substrats de verre OLED rigides avec une encapsulation à film mince OLED flexible (TFE), rendant les dalles plus fines que les panneaux OLED rigides. Le processus entraîne également des coûts de production inférieurs à ceux des panneaux OLED flexibles, car il ne nécessite pas de couche de rétroéclairage.

Les panneaux OLED rigides conventionnels utilisent deux substrats de verre, mais dans un panneau OLED hybride, le substrat de verre supérieur est remplacé par du TFE. Cela rend le panneau plus fin, tandis que le substrat de verre inférieur restant est gravé encore plus fin, de 0,5 mm à 0,2 mm.



Le "verre ultrafin" qui en résulte est plus susceptible de se briser lors du passage au processus suivant de la chaîne de production, c'est pourquoi LG met au point un processus de gravure et de découpe simultanées afin de réduire les risques.



La référence à la technologie OLED hybride est apparue pour la première fois à l'été 2022, dans un rapport qui affirmait déjà qu'Apple pourrait l'adopter dans les iPads d'ici 2024. Les informations du jour suggèrent que, pour l'instant, LG n'appliquera la nouvelle technologie qu'à sa ligne OLED Gen 8, tandis que sa ligne OLED Gen 6 actuelle continuera à être utilisée pour produire des modèles d'iPad jusqu'à l'année prochaine.



Pour mémoire, Samsung a commencé à développer la technologie hybride plus tôt que LG et la déploiera immédiatement pour les panneaux OLED de l'iPad qu'elle fabriquera sur sa ligne OLED Gen 6. Si nos confrères de The Elec ne précisent pas le ou les modèles spécifiques ciblés, Ross Young, consultant de l'industrie de l'affichage, a récemment dit qu'Apple prévoit d'introduire ses premiers modèles d'iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces avec des écrans OLED en 2024. Certainement avec la puce M3...