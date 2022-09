Apple veut proposer une technologie OLED hybride pour les futurs iPad

Depuis toujours, Apple s'efforce d'améliorer la qualité des écrans sur ses produits, une multitude de technologies se sont enchaînées ces dernières années pour faire mieux que la concurrence. Selon une récente rumeur, Apple pourrait bientôt privilégier une nouvelle technologie OLED "hybride" pour ses iPad qui sortiront dans les prochaines années.

De l'OLED amélioré

D'après un récent rapport du média The Elec, Apple pourrait bientôt adopter une nouvelle technologie d'affichage pour ses écrans à venir sur l'iPad. Plusieurs indiscrétions qui se sont confiées au média affirment que la direction d'Apple aurait été émerveillée par ce qu'est capable de faire la technologie OLED "hybride". Apple a été bluffé et intrigué par la capacité de combiner des matériaux de panneaux OLED rigides et flexibles, ce qui permet un meilleur rendu et une qualité d'affichage en nette amélioration par rapport aux écrans OLED actuels.



Selon le rapport, le géant californien reste tout de même assez prudent à l'idée d'utiliser exclusivement de la technologie OLED flexible, car les écrans ont tendance à "se froisser" et l'impact est plus visible sur les grands écrans (de type tablette).

Apple utilise de l'OLED flexible sur ses iPhone, mais comme l'écran va jusqu'à maximum 6,7 pouces, il ne peut pas y avoir d'effet froissé.

Dans le passé, Apple avait déjà voulu utiliser la technologie OLED hybride pour l'iPad, cependant les choses n'ont pas été jusqu'au bout :

Lorsqu'on a appris qu'Apple prévoyait d'appliquer l'OLED hybride au premier iPad OLED, l'industrie a supposé que la raison était la réduction des coûts.



Cependant, Apple a préféré mettre de côté l'économie financière au profit de la qualité. Un responsable de l'industrie des pièces détachées a déclaré : "Apple détestait le fait qu'une partie de l'écran du produit puisse paraître ridée aux yeux de l'utilisateur lorsqu'on utilise un OLED flexible." Il a ajouté : "L'iPhone OLED a un écran de 5 à 7 pouces, donc ces caractéristiques ne sont pas bien révélées, mais c'est relativement perceptible dans les produits informatiques à grand écran (10 à 20 pouces).

Malgré le fait que la technologie OLED hybride n'atteint pas encore les exigences qualité d'Apple et qu'il faudra au moins un an pour qu'elle devienne commercialement viable, le rapport affirme que Samsung Display et LG Display cherchent à obtenir des substrats en verre ultra-mince mesurant seulement 0,2 mm d'épaisseur pour être utilisés avec cette technologie. Rappelons quand même que la norme actuelle est d'environ 0,5 mm, cela ramènerait l'épaisseur du substrat à un niveau comparable à celui de l'iPad.



Pour The Elec, il n'y a aucun doute qu'Apple maintient un intérêt majeur pour l'OLED hybride, cette technologie d'affichage débarquera un jour sur l'iPad Pro, mais certainement pas tant que les défauts ne seront pas corrigés. Apple refuse catégoriquement de baisser la qualité de ses produits pour faire des économies sur le coût de fabrication.