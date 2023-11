L'iPad Pro OLED commencerait sa production en 2024 grâce à LG Display

L'une des prochaines évolutions majeures à venir du côté de l'iPad, c'est l'écran OLED, une technologie d'affichage qui offrira des noirs plus profonds ainsi que plusieurs améliorations que ne peut offrir le miniLED actuellement. Si les rumeurs mentionnent toutes l'arrivée prochaine d'un iPad Pro OLED, la question qui reste sans réponse, c'est : "quand est-ce que le lancement aura lieu ?". Un récent rapport pourrait avoir l'information à ce sujet !

L'iPad Pro OLED avec un écran LG Display, pour 2024 ?

Alors que l'industrie des écrans continue de progresser à un rythme effréné, LG Display s'aligne pour devenir un acteur clé dans le développement de la prochaine génération d'iPad Pro. Dans un tournant stratégique visant à redynamiser ses finances, LG Display a confirmé le début de la production d'écrans OLED pour le futur iPad Pro dès février 2024, devançant les prévisions initiales de trois mois. Cette initiative coïncide avec les plans ambitieux d'Apple de présenter sa nouvelle gamme d'iPad au deuxième trimestre de la même année. Visiblement, LG Display et Apple semble s'entendre sur les dates, ce qui est une bonne chose pour les consommateurs qui pourront bénéficier de l'iPad Pro OLED sans retard.



Apple a exprimé son intention de se procurer 10 millions d'écrans OLED pour ses iPad en 2024, avec LG Display qui devrait en fournir 60 %, Samsung Display complétera la demande en produisant le reste des écrans. LG Display équipera les modèles de 11 et 12,9 pouces, tandis que Samsung se concentrera sur le modèle de 11 pouces.

Les analystes du marché anticipent que cette collaboration propulsera la rentabilité de LG Display, avec des ventes annuelles estimées à environ 21,03 billions de wons, soit 15,9 milliards de dollars et un bénéfice d'exploitation projeté à 109,4 milliards de wons pour l'année prochaine.



Dans une vision à long terme, Apple envisage d'implémenter la technologie OLED dans tous ses modèles d'iPad, y compris les gammes mini et Air, à partir de 2026. D'après le rapport, l'année 2024 promet également d'être une année de changements pour la gamme iPad d'Apple, avec l'introduction d'un modèle de 13 pouces légèrement plus grand et un nouveau Magic Keyboard en aluminium.



UBI Research projette que les expéditions d'écrans OLED pour tablettes et ordinateurs portables connaîtront une croissance annuelle de 41 %, pour atteindre 31 millions d'unités d'ici 2027. La technologie OLED est reconnue pour son élimination du rétroéclairage, offrant un contraste supérieur et une consommation d'énergie réduite.



