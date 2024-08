Le Mac tactile de 20 pouces en 2025, l'iPhone pliable en 2026

Alors qu'Apple a abandonné sa voiture électrique et semble être en difficulté avec son Vision Pro, la firme aurait intensifié ses efforts autour des appareils pliables. De quoi attirer de nouveaux clients... dans quelques années. Selon Jeff Pu, analyste chez Haitong International Securities, Tim Cook aurait demandé le lancement d'un appareil pliable de 20,3 pouces avant fin 2025, suivi d'un iPhone pliable fin 2026.

Un calendrier plus précis pour l'iPhone Fold

L'analyste, qui parlait de l'iPhone 17 Plus ce matin, n'est pas le premier à évoquer un appareil hybride, entre Mac et iPad. Ming-Chi Kuo a précédemment indiqué qu'Apple travaillait sur un MacBook pliable de 20 pouces, avec une sortie prévue pour 2027. Même son de cloche chez Ross Young, spécialiste des écrans, ou encore de Mark Gurman, ce dernier ayant déclaré qu'Apple « étudie la possibilité d'un hybride MacBook/iPad pliable à double écran ».

Si l'on en croit le rapport du jour, Apple a accéléré ses travaux sur les appareils pliables. Le rapport indique qu'il y a une « visibilité croissante » des appareils pliables d'Apple au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Concrètement, la firme produit des composants et des prototypes destinés à des produits flexibles.



Selon Jeff Pu, les appareils pliables du constructeur américain représenteraient, sans surprise, une « nouvelle gamme pour Apple ». Mais le plus intéressant, c'est que l'analyste précise que la marque américaine entend se démarquer en ciblant le « marché ultra-haut de gamme ». Apple envisagerait deux tailles d'écran pour un iPhone pliable : 7,9 pouces et 8,3 pouces.



Concernant la sortie, il faudra se montrer patient. Le Mac/iPad de 20 pouces devrait commencer à être produit en série à la fin de l'année 2025. L'iPhone pliable, quant à lui, serait lancé un an plus tard, à la fin de l'année 2026.



Il s'agit d'un calendrier assez optimiste, mais qui semble réaliste, si tant est que tout cela est avéré. Cela fait au moins cinq ans que nous entendons des rumeurs à propos de l'iPhone pliable, Apple ayant même testé à plusieurs reprises des composants de Samsung, le leader du marché. Mais depuis quelques mois, l'iPhone Fold s'est fait plus discret, laissant parfois même sa place à un iPad pliable. Il était question d'un iPad Fold remplaçant l'iPad mini, avant le premier iPhone flexible...



En tout cas, avec l'abandon de l'Apple Car, un projet ayant coûté des milliards et accaparés des milliers d'ingénieurs, Apple a de quoi développer un concurrent aux Galaxy Z Fold, Pixel Fold et autres Android du même acabit.