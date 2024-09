Le design du Samsung Galaxy Z Fold 6 a fuité !

Le design du Galaxy Z Fold 6 de Samsung est déjà connu ! En effet, une fois n'est pas coutume, c'est SmartPrix qui a publié un rendu 3D, basé sur les informations du leaker @OnLeaks, très fiable en matière de smartphones Android.

Un premier aperçu du Galaxy Z Fold 6

Le successeur du Galaxy Z Fold 5, modestement amélioré, a été présenté dans une vidéo à 360 degrés et des rendus 5K, offrant un aperçu complet du design. Pour le coup, il y a du changement avec le style plus anguleux des Galaxy S24, et un coloris gris foncé, probablement nommé "Phantom Black".

Doté d'un style reprenant les nouveaux codes de Samsung, le Galaxy Z Fold 6 conserve des éléments familiers tels que les grilles de haut-parleur supérieure et inférieure, un port USB-C et une configuration à triple caméra semblable à celle de son prédécesseur. De plus, l'appareil conserve un bouton d'alimentation avec un scanner d'empreintes digitales intégré, des commandes de volume et un emplacement pour la carte SIM.



Si certains parlaient d'une refonte du design, on ne peut pas dire que le coréen a révolutionné son smartphone pliable. En revanche, il le fait évoluer de manière intéressante, permettant notamment d'avoir un format légèrement plus compact, sans épaissir l'ensemble. Cela signifie que la charnière de type goutte d'eau a été reconduite. Dommage, tout comme l'absence de stylet S Pen.

Techniquement, le Galaxy Z Fold 6 présenterait un écran externe de 6,2 pouces et un écran intérieur de 7,6 pouces, tous deux supportant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy Z Fold 6 devrait être équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 3 (vu sur les S24), d'un espace de stockage UFS 4.0 pouvant atteindre 1 To et d'un appareil photo similaire à celui du Z Fold 5. Le leader du marché devrait également offrir jusqu'à sept ans de mises à jour logicielles, s'alignant ainsi sur la série phare de Samsung.



En attendant le premier iPhone pliable d'Apple, vous pourrez découvrir le Galaxy Z Fold 6 lors d'un événement Unpacked fin juillet 2024, avec une disponibilité prévue pour le mois d'août. Soit un an jour pour jour après la série "Fold 5".