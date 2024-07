CES 2024 : LG présente sa première TV OLED "T" transparente !

LG Electronics n'a pas seulement renouvelé ses téléviseurs OLED B, C, G et M, la firme coréenne, leader du secteur, vient de présenter une petite révolution avec son LG SIGNATURE OLED T, dévoilé au CES 2024.



Ce téléviseur transparent et sans fil, une première mondiale, fusionne un écran OLED transparent 4K avec la technologie avancée de transmission audio et vidéo sans fil de LG, redéfinissant l'expérience à la maison.

Découvrez le premier téléviseur transparent de LG

Récompensé par cinq prix de l'innovation CES 2024, dont le prix "Best of Innovation", ce produit se distingue par son processeur α11 AI, offrant une qualité d'image et des performances exceptionnelles, mais surtout une esthétique unique.



"Le téléviseur LG SIGNATURE OLED T 4K marque le début d'un nouveau chapitre passionnant dans l'histoire de l'innovation télévisuelle de LG", dixit le communiqué de presse.

Le LG SIGNATURE OLED T relève le défi esthétique posé par les téléviseurs traditionnels. Son écran transparent de 77 pouces s'intègre parfaitement à tous les environnements et devient pratiquement invisible lorsqu'il est éteint. Ce design que l'on pourrait qualifier de caméléon a une autre vertu : il donne l'impression que les espaces sont plus grands et plus ouverts. La transparence du téléviseur permet des options de placement innovantes, comme l'utiliser comme séparateur de pièce ou le positionner contre une fenêtre sans obstruer la vue.



La Zero Connect Box incluse, qui utilise la dernière technologie sans fil de LG, transmet les images et le son 4K à l'OLED T, offrant une flexibilité dans le placement du téléviseur et un environnement sans encombrement, sans avoir besoin de câbles. Comme les modèles OLED M4. De quoi installer la "T" vraiment où vous voulez.

LG parle des deux modes de visualisation :

L'OLED transparent de LG permet aux propriétaires de découvrir de nouvelles formes de divertissement et d'utilisation grâce à ses deux expériences de visualisation : transparente et opaque. L'OLED T devient une toile numérique transparente pour présenter des œuvres d'art, des vidéos ou des photos grâce à la fonction Always-On-Display (AOD). Le contenu affiché sur l'écran transparent semble flotter dans l'air, tout en fusionnant avec l'espace environnant pour créer un effet visuel fascinant et atmosphérique. Une autre option est la fonction T-Bar, qui offre un autocollant d'information utile le long de la partie inférieure de l'écran. La T-Bar affiche des alertes, la météo ou le titre des chansons en cours de lecture, tandis que le reste de l'écran offre une vue claire et dégagée de l'espace qui se trouve derrière.



Park Hyoung-sei, président de LG Home Entertainment Company, souligne que le LG SIGNATURE OLED T est le summum de l'innovation orientée vers le consommateur, offrant de nouvelles expériences d'écran et une technologie OLED supérieure. Le produit promet un avenir où les téléviseurs ne se contentent pas d'offrir une qualité exceptionnelle, mais s'intègrent également de manière transparente dans les espaces de vie.



Un joli coup de la part du coréen, mais sans prix ni date de sortie. On espère que des versions plus petites viendront compléter la gamme.