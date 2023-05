Samsung présente ses écrans Sensor OLED et Rollable Flex

Samsung a révélé une avancée majeure dans le domaine de l'affichage avec son nouvel écran Sensor OLED, capable de lire les empreintes digitales sur n'importe quelle partie de l'écran. Présentée lors de la SID Display Week à Los Angeles, cette innovation pourrait ouvrir la voie à de nouvelles fonctionnalités biométriques et de santé pour les futurs smartphones et tablettes. Contrairement aux lecteurs d'empreintes digitales traditionnels intégrés sous l'écran du côté d'Android qui fonctionnent dans une zone spécifique, Samsung a intégré le capteur d'empreintes digitales directement dans le panneau de l'écran Sensor OLED. Le géant asiatique a également présenté le futur du smartphone pliable avec la technologie Rollable Flex.

Un écran pour la santé

En plus de lire les empreintes digitales, cet écran révolutionnaire peut également surveiller le rythme cardiaque et la tension artérielle de l'utilisateur. Selon le constructeur coréen, il peut fournir des mesures de santé plus précises que les dispositifs portables actuellement disponibles sur le marché. Pour mesurer la tension artérielle, il suffit de placer deux doigts sur l'écran. La lumière émise par l'OLED est réfléchie différemment en fonction de la contraction et de la relaxation des vaisseaux sanguins. Les informations sont ensuite converties en mesures de santé par le capteur intégré.

Dans son communiqué de presse, Samsung explique :

Pour mesurer avec précision la tension artérielle d'une personne, il est nécessaire de mesurer la tension artérielle des deux bras. L'écran Sensor OLED peut détecter simultanément les doigts des deux mains, fournissant ainsi des informations plus précises sur la santé que les dispositifs portables existants.

Bien que Samsung n'ait pas encore confirmé l'utilisation de cette technologie dans ses futurs appareils, sa démonstration lors de la SID Display Week montre déjà sa capacité à lire la tension artérielle et le rythme cardiaque. Cela pourrait arriver dès le Galaxy S24 de l'an prochain.

Un écran pliable dans tous les sens

En plus du Sensor OLED, Samsung a également présenté d'autres innovations lors de l'événement, telles que l'écran Rollable Flex, qui peut être déroulé pour atteindre plus de cinq fois sa longueur initiale, et le concept de téléphone Flex In & Out, un appareil pliable de type Galaxy Fold pouvant être plié verticalement vers l'intérieur ou vers l'extérieur, éliminant ainsi le besoin d'un écran externe et ouvrant la voie à des smartphones pliables plus fins. Peut-être pour le Galaxy Fold 5 ? On attend toujours le premier iPhone Fold d'Apple.