Samsung présente le Flex Hybrid, un smartphone dépliant au CES 2023

Samsung tiendra une exposition sur invitation seulement du 4 au 7 janvier sous le thème "Disruptive Tech Journey Unlocks Sustainable Futures" au CES de Las Vegas. Le constructeur coréen y présentera des produits OLED innovants de toutes tailles pour donner un aperçu de l'avenir des écrans. Parmi les innovations, il y a le "Flex Hybrid", qui combine à la fois les capacités de pliage et de glissement en un seul écran, et les glissières à grand écran, qui seront le prototype des futurs ordinateurs portables.

Une innovation Samsung

Par le passé, Samsung Display a présenté des produits pliables et coulissants de nouvelle génération dans le cadre de diverses expositions. Au CES 2023, l'entreprise souhaite présenter son futur appareil mobile intelligent, le Flex Hybrid, qui combine deux technologies innovantes en une seule. La technologie pliable est appliquée sur le côté gauche de l'écran et la technologie coulissante sur le côté droit du Flex Hybrid. Les utilisateurs peuvent profiter de films et de vidéos sur l'écran de 10,5 pouces au format 4:3 ou sur l'écran plus grand de 12,4 pouces au format 16:10.

L'écran coulissant grand format de 17 pouces, qui a été présenté en avant-première lors du Intel Innovation 2022 par le PDG de Samsung Display, JS Choi, en septembre, fera sa première apparition publique au CES. L'écran coulissant a deux concepts, Flex Slidable Solo, qui peut étendre l'écran dans une direction et Flex Slidable Duet, qui étend l'écran dans les deux directions. L'écran est très portable et ne mesure que 13-14 pouces, mais il peut être étendu jusqu'à 17,3 pouces pour être multitâche, jouer à des jeux ou regarder des films.



Un concept très intéressant qui pourrait donner vie à un nouveau produit grand public dans un avenir proche, aux côtés des Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold.



