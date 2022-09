Samsung a présenté sa première tablette extensible lors du Innovation 2022 d'Intel

Vous le savez, depuis quelques années, la tendance est aux smartphones pliables et même aux appareils extensibles et / ou enroulables. Après avoir déposé plusieurs brevets en ce sens, Samsung, qui mène la danse du côté du pliable avec les Galaxy Z Fold et Z Flip, a profité du keynote sur l'innovation d'Intel pour présenté la future tablette coulissante de la marque.

Samsung épate la galerie

Il était de notoriété publique que les sociétés Intel, Samsung et Microsoft collaboraient depuis deux ans sur le prjet "Horseshoe Bend" dans le but de définir les normes des ordinateurs portables à écran pliable de 17 pouces à venir. Des ordinateurs-tablettes un peu comme le nouveau Lenovo X1 Fold qui se plie en deux.

Mais Samsung a surpris tout le monde hier soir puisque le projet "Horseshoe Bend" comprenait également le développement d'une tablette avec un écran flexible conçu pour s'étendre grâce à un mécanisme coulissant. Pour le moment, l'écran coulissant fonctionne selon une méthode manuelle, ce qui pourrait éviter des problèmes de mécanisme motorisé au fil du temps.



Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a donc reçu un invité surprise en la personne de JS Choi de Samsung Display. Ce dernier a fait sensation en dévoilant un prototype très abouti de tablette flexible. Regardez la vidéo pour mieux comprendre de quoi il s'agit (vers la 10e minute) :

Nous savons qu'Apple travaille toujours sur des iPad et iPhone pliables, voire coulissants. Il est également et qu'il est plus que probable qu'elle travaillera avec Samsung, LG et/ou BOE pour sortir ce genre de produits. Mais reste à savoir quand... la firme ne semble pas pressé, les ventes au beau fixe des iPhone traditionnels n'aidant pas.



Vous aimeriez un iPhone 15 Pro pliant ?