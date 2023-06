Sony a présenté la résolution de l'écran du Vision Pro en 2022

La résolution de l'écran Vision Pro constitue l'un des nombreux avantages distinctifs du casque par rapport à ses concurrents. Alors qu'Apple n'a pas donné de détails sur le taux de rafraîchissement ou la résolution, nous avions vu dans un article précédent que le Vision Pro affichait généralement les informations à 90 Hz. Cette fois, nous avons un aperçu de la qualité d'affichage de la double dalle microLED signée Sony (et non micro-OLED comme dit du côté d'Apple). Il s'agit en effet d'un écran OLED sur silicium, aussi appelé OLEDoS, bien que Sony parle de son côté de "OLED Microdisplay".

Sony a présenté cette technologie dans une vidéo promotionnelle partagée lors d'une journée technologique l'année dernière. Il s'agissait exactement de ce qu'on retrouve sur le casque Apple Vision Pro avec un double écran OLED de résolution 4K par pouce, ce qui est assez incroyable et environ 64 fois plus dense en pixels qu'un iPhone 14 Pro Max.

Notre affichage monté sur la tête atteint la 4K avec un œil, et la 8K avec les deux yeux [...] Des lettres détaillées aux textures matérielles, vous pouvez dire que l'image est si proche de la réalité.



Si les points de pixels sont reconnus, les utilisateurs ont l'impression de regarder un écran, en raison de la pixellisation. Pour que l'expérience visuelle soit réaliste, il faut que de nombreux points soient invisibles lorsqu'ils sont agrandis. La taille de l'écran doit également être suffisamment petite pour s'intégrer dans un facteur de forme limité.



Pour répondre à ces deux exigences, nous avons développé un micro-affichage OLED 4K qui offre une résolution ultra élevée de 4K par pouce. Ce micro-affichage OLED 4K a plus que doublé le nombre de points par rapport à l'OLED pour smartphone et réduit la taille du panneau de près de 20 fois.



Pour obtenir un grand nombre de pixels dans un écran plus petit, nous utilisons les technologies de traitement fin et de conditionnement avancé de Sony, issues de nos capteurs d'image CMOS.