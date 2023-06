Le Vision Pro n'est pas prêt pour le sport, le suivi du corps et l'écran du Mac

Pour l'instant, certaines fonctionnalités di Vision Pro d'Apple ont été laissées de côté. Selon Wayne Ma de The Information, ces fonctionnalités comprennent des applications de fitness, le suivi de l'ensemble du corps, et plus encore. Il est possible que certaines de ces fonctionnalités soient encore en développement, tandis que d'autres ont peut-être été abandonnées.



Le casque Vision Pro ne sera pas commercialisé avant le début de l'année 2024, et Apple n'a pas encore révélé tous les détails de l'appareil. Il est donc possible que des fonctionnalités supplémentaires soient disponibles au moment du lancement, ou plus tard grâce aux mises à jour du logiciel visionOS.

Une mise à jour pour plus tard

Concernant les applications de fitness et de bien-être, des anciens employés ont mentionné que la société basée à Cupertino envisageait d'en inclure plusieurs, y compris des célèbres comme Nike+. Ils ont également étudié des coussins faciaux adaptés à la transpiration et aux entraînements intensifs. Il a même été envisagé de porter la Vision Pro tout en interagissant avec le contenu pendant une séance d'entraînement sur un vélo d'appartement.

En ce qui concerne le suivi du corps entier, Apple n'a pas encore finalisé cette fonctionnalité malgré les deux caméras orientées vers le bas sur l'appareil. Les représentants d'Apple ont informé les développeurs que le suivi intégral du corps ne serait pas disponible lors de la commercialisation de l'appareil l'année prochaine.



Le rapport mentionne également que Apple avait prévu de rendre le contenu 3D disponible sur Apple TV+, mais cela pourrait être annoncé ultérieurement. De plus, les jeux sur la Vision Pro ne sont apparemment pas aussi mis en avant que prévu, et la possibilité d'utiliser le casque comme un écran externe pour un Mac est loin d'être au point. Bref, il reste énormément de travail aux ingénieurs d'Apple et on comprend mieux cette présentation non suivie d'une publication du SDK et d'une date de sortie précise.



Nous devrions avoir d'autres informations dans les mois à venir... En attendant, consultez notre présentation du Vision Pro ainsi que le premier test du casque AR/VR d'Apple.