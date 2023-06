L'affichage micro-OLED de l'Apple Vision Pro se rafraîchit à 90 Hz

Lors de l'annonce de l'Apple Vision Pro lundi dernier, les spécifications techniques sont restées limitées à quelques éléments comme le processeur ou le temps de réponse de l'affichage, principalement parce que l'appareil n'est pas encore finalisé et qu'il faudra au moins six mois avant qu'il ne soit disponible à la vente. Mais la question que tout le monde se pose, c'est à quel taux le double micro-OLED se rafraichit-il ?

90 Hz "seulement"

Les documents marketing d'Apple indiquent que chacun des deux écrans micro-OLED offre une résolution supérieure à la 4K, avec un total de 23 millions de pixels. Cependant, il n'y a aucune mention de la technologie "ProMotion" (120 Hz sur iPad, iPhone et Mac) ou du taux de rafraîchissement de ces écrans, à l'exception d'une latence globale du système d'environ 12 millisecondes. Cependant, lors d'une session de développement lors de la WWDC, nous avons un début de réponse.

Lors de la session intitulée "Optimiser la puissance et les performances des applications pour la réalité spatiale", l'ingénieur d'Apple a indiqué que le taux de rafraîchissement de l'écran est "généralement de 90 images par seconde".

Pour mettre cela en perspective, ce taux se situe entre le taux de rafraîchissement traditionnel de 60 Hz des iPhones de base et le taux maximal de 120 Hz du ProMotion observé sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 14 Pro. Une fréquence de 90 Hz est généralement considérée comme le minimum recommandé pour les expériences de réalité virtuelle, car elle est suffisamment élevée pour que votre cerveau perçoive le mouvement comme réel. Dans le contexte de l'environnement informatique spatial global, cela contribue à renforcer l'illusion, même si la fréquence d'images est inférieure à celle des iPhones et iPads.

Cependant, il est important de noter que le système d'affichage de l'Apple Vision Pro peut fonctionner à une fréquence supérieure à 90 Hz dans certains cas. Par exemple, lorsque vous regardez un film à 24 images par seconde, l'écran passe à une fréquence de rafraîchissement de 96 Hz pour réduire les effets de scintillement qui pourraient être perceptibles à la fréquence de rafraîchissement par défaut. Cela est possible car 24 n'est pas un diviseur entier de 90, ce qui est par contre le cas pour 96. Ce mécanisme est similaire à celui des écrans ProMotion des iPhone et iPad, qui s'adaptent dynamiquement au contenu visualisé.

Bien que la fréquence de 90 Hz soit inférieure à celle de certains casques de réalité virtuelle disponibles sur le marché, pouvant atteindre 144 Hz, aucun autre casque n'affiche autant de pixels que le Vision Pro. L'expérience immersive globale résulte de la combinaison de ces facteurs, et le Vision Pro se distingue dans tous les domaines comme en attestent les premiers tests. Il est fort probable que la double dalle micro-OLED signée Sony soit capable de monter à 120 Hz, mais la petite batterie déportée du casque en ferait les frais...