La première tablette OnePlus Pad présentée le 7 février

Alors que les rumeurs circulaient depuis belle lurette autour d'une tablette OnePlus, les premiers rendus ont été dévoilés ce matin, offrant un premier aperçu de la future tablette du constructeur. Mieux, dans la foulée, OnePlus a explicitement confirmé que la "OnePlus Pad" était à quelques jours de son officialisation. S'adressant à TechRadar , OnePlus a confirmé que la "Pad", sa première tablette Android, sera lancé le 7 février aux côtés du OnePlus 11 . La société a également partagé la première image teaser officielle de la tablette. OnePlus explique que sa tablette est construite à partir d'un châssis en aluminium légèrement bombé sur les côtés. Apparemment, ce choix de conception a été fait pour s'assurer que la tablette est confortable à tenir sur la durée. La société souligne également que le module circulaire de la caméra arrière a été placé au centre plutôt que dans un coin, ce qui est plus typique, car il est "plus aligné avec votre propre vue". Bizarrement, ce n'est pas le cas sur le récent OnePlus 11.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.