Le OnePlus 11 se charge à 100 W et les Buds Pro 2 supportent l'audio spatial

Après des mois de fuites et de rumeurs expansives, le OnePlus 11 a maintenant été officiellement lancé en Chine. Si le prix européen n'a pas encore été communiqué, le smartphone qui tournera sous Android propose quelques arguments intéressants. Parallèlement à son nouveau téléphone, OnePlus annonce également de nouveaux écouteurs, les OnePlus Buds Pro 2.

OnePlus 11

Le téléphone phare de la marque chinoise n'est pas estampillé "Pro" cette fois-ci, mais comprend toutes les caractéristiques d'un smartphone OnePlus haut de gamme. Il commence par un écran AMOLED 2K 120Hz de 6,67 pouces, courbé de chaque côté.



Comme prévu, le OnePlus 11 sera lancé avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui offre jusqu'à 35 % de gains de performance par rapport à la génération précédente, et OnePlus proposera jusqu'à 16 Go de RAM selon la version voulue.



La batterie interne est d'une capacité de 5 000 mAh et peut être chargée à une vitesse de 100 W grâce au système filaire SuperVOOC d'Oppo, un chiffre vertigineux. Cependant, il n'y a aucune mention de la recharge sans fil sur ce modèle, ce qui est dommage étant donné la technologie de recharge sans fil rapide utilisée sur les modèles précédents.



À l'arrière, le OnePlus 11 sera lancé avec une configuration à trois caméras arrière qui se compose d'un capteur principal Sony IMX980 de 50 mégapixels, d'un capteur ultra-large Sony IMX581 de 48 mégapixels et d'un objectif portrait Sony IMX709 de 32 mégapixels qui permet des effets de profondeur d'image améliorés.



Pour s'adapter à ce nouveau système, OnePlus a modifié la disposition de la caméra avec un système enveloppant qui ressemble au précédent OnePlus 10T, mais comprend une couche circulaire plate en acier inoxydable noir qui accueille tous les capteurs. Un "trou noir" dixit la marque.

La caméra selfie est évaluée à 16 mégapixels. Le partenariat original avec Hasselblad inclut la série OnePlus 11, mais on ne sait pas si cela se poursuivra avec les futurs flagships.



Le OnePlus 11 Pro sera disponible en deux couleurs : noir et vert. Le OnePlus 11 sera lancé plus tard cette année dans davantage de régions.

OnePlus Buds Pro 2

Parallèlement à son nouveau téléphone, OnePlus a également annoncé ses OnePlus Buds Pro 2. Il y a quelques différences intéressantes entre les deux générations. Pour commencer, les Buds Pro 2 utilisent une conception à deux haut-parleurs, soit des haut-parleurs de 11 mm pour les basses et des haut-parleurs de 6 mm pour les aigus et les médiums (les Buds Pro originaux n'avaient que le haut-parleur de 11 mm). Les deux composants distincts peuvent aider à rendre le son plus clair et plus détaillé.



Mais la plus grande nouveauté est certainement la prise en charge de l'audio spatial. Les Buds sont équipés de capteurs de mouvement à six axes pour suivre la position de la tête de l'utilisateur, comme Apple et ses AirPods Pro. Contrairement à leurs prédécesseurs, les Buds Pro 2 disposent de paramètres d'égalisation personnalisables par l'utilisateur, vous permettant de choisir entre quatre préréglages pour ajuster leur son à votre goût. Il prend également en charge la suppression active du bruit, ainsi que l'audio Bluetooth 5.3 LE, mais rien n'est dit sur la prise en charge de codecs comme AptX Lossless. L'autonomie de la batterie est estimée à 39 heures avec le boîtier.

Date et prix

Bien que le téléphone et les écouteurs seront disponibles à la vente en Chine le 9 janvier, les clients du reste du monde devront attendre un peu plus longtemps. OnePlus a déjà annoncé que le lancement mondial du OnePlus 11 aurait lieu le 7 février. C'est une stratégie de lancement similaire à celle du OnePlus 10 Pro de l'année dernière, qui a été lancé en Chine le 11 janvier 2022 et dans le monde entier le 31 mars. En Chine, le OnePlus 11 commencera à 3 999 ¥ (environ 550 €) pour un modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, passant à 4 899 ¥ (environ 690 €) pour la version la plus haut de gamme avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.