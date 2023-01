Officiel : Samsung présentera ses Galaxy S23 le 1er février

Samsung vient de confirmer officiellement ce qui annoncé avec insistance depuis des semaines, à savoir la date de lancement des Galaxy S23, S23+, et S23 Ultra pour le 1er février prochain, avec des réservations désormais disponibles pour faire quelques économies sur votre futur achat.

Galaxy Unpacked 2023

Pour son premier événement en personne depuis le début de la pandémie de COVID-19, Samsung organisera le premier événement Unpacked de 2023 à San Francisco. Le Galaxy Unpacked aura lieu à 19h00, heure de Paris, et sera diffusé en direct en ligne, à la manière de ce que fait Apple depuis des années.



Cet évènement sera l'occasion de découvrir la série Galaxy S23, avec trois modèles prévus, dont le très haut de gamme Galaxy S23 Ultra. La nouvelle fournée de téléphones devrait être une mise à niveau marginale par rapport à la série Galaxy S22, mais avec des ajouts notables tels que la connectivité par satellite et un appareil photo de 200 Mpx (HP3) sur le modèle Ultra. Ce seront également les derniers appareils de Samsung à être lancés avec la meilleure politique de mise à jour d'Android - quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de correctifs de sécurité.

L'image teaser de Samsung, ci-dessus, fait également allusion à la conception modifiée des trois caméras sur les trois téléphones que nous avons vu dans les fuites, et aperçu sur le Galaxy A14.



En outre, le keynote pourrait également être le théâtre d'autres nouveautés comme des écouteurs, des enceintes, des montres et autres téléphones pliable. Sur la page de réservation pour l'événement Unpacked de Samsung, il y a une mention pour un appareil Galaxy Book, un concurrent du MacBook.



Et, si vous attendez avec impatience la prochaine mise à niveau de votre smartphone, sachez que les réservations sont maintenant ouvertes pour garder votre place dans la file d'attente pour un Galaxy S23, S23+, ou S23 Ultra. Vous obtiendrez 50 dollars de crédit pour un futur achat sur le site du coréen.