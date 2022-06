Samsung dévoile son capteur HP3 de 200 mégapixels encore plus fin

Samsung Electronics a dévoilé son tout dernier capteur d'appareil photo de 200 mégapixels, dont la particularité est d'avoir réduit la taille des pixels de manière significative, ce qui, selon l'entreprise, permettra aux fabricants de conserver la finesse de leurs smartphones haut de gamme. Dans le même temps, le capteur nommé HP3 intègre des technologies telles que l'autofocus dans chaque pixel, le binning pour une meilleure capacité en basse lumière et l'ISO multigain pour une gamme dynamique maximale.

Des pixels de 0,56 micron !

Le capteur mesure 1/1,4 pouce, ce qui est assez grand pour un smartphone mais extrêmement petit pour un capteur de 200 mégapixels. Samsung affirme qu'il possède les plus petits pixels de l'industrie, soit 0,56 micron, 20 % de moins que les pixels de 0,64 micron de l'ISOCELL HP1 lancé l'année dernière. Toutefois, ce n'est pas tout à fait exact, car le fabricant chinois Omnivision a dévoilé en février dernier un capteur de 200 mégapixels avec la même taille de pixels de 0,56 micron.

Pour se démarquer, le capteur de Samsung présente quelques astuces techniques intéressantes. Chaque pixel a une capacité de détection autofocus et la technologie "Super QPD" utilise une seule lentille sur quatre pixels, ce qui permet un autofocus plus rapide et plus précis. Il peut également regrouper quatre pixels de 0,56 micron en un plus grand capteur de 50 mégapixels de 1,12 micron pour une meilleure capacité en basse lumière, ou même combiner 16 pixels en un seul de 2,24 microns. Cela reste considérablement plus petit que les pixels de la plupart des capteurs d'appareils photo (le capteur plein cadre A7R IV de 61 mégapixels de Sony a des pixels de 3,76 microns), mais devrait permettre une capacité de prise de vue décente en basse lumière.



En plus des photos haute résolution, il permet de réaliser des vidéos 8K à 30 images par seconde et 4K à 120 images par seconde, tout en utilisant presque toute la largeur du capteur. Enfin, il offre une profondeur de couleur de 14 bits (4 trillions de couleurs), quadruplant la profondeur de 12 bits de la plupart des capteurs de smartphones. La production de masse devrait commencer cette année, et vous verrez probablement des téléphones de 200 mégapixels utilisant ce capteur en 2023. Croisons les doigts pour l'avoir un jour sur un iPhone 15 Pro par exemple, mais nul doute qu'il sera sur le Galaxy S24 Ultra en premier lieu.