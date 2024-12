Samsung dévoile One UI 7 qui ressemble étrangement à iOS

La fin d'année 2024 marque un tournant important pour Samsung avec le déploiement de One UI 7, sa nouvelle surcouche Android basée sur Android 15. Cette mise à jour majeure, actuellement en phase bêta, révèle une transformation significative de l'interface utilisateur du géant coréen, avec des similitudes frappantes avec iOS d'Apple. Une évolution qui soulève des questions sur la stratégie de design de Samsung.

Une refonte visuelle complète inspirée d'iOS

La nouveauté phare de One UI 7 est sans conteste la "Now Bar", une barre de notifications en forme de pilule qui rappelle la Dynamic Island d'Apple. Cette interface interactive permet d'afficher les activités en cours comme la lecture multimédia, les chronomètres ou les enregistrements audio. Contrairement aux widgets iOS qui occupent plus d'espace sur l'écran de verrouillage, la Now Bar se veut plus discrète et extensible d'un simple tap.



Le lecteur multimédia sur l'écran de verrouillage a également été repensé, adoptant un design très proche de celui d'iOS. On retrouve les contrôles placés dans un rectangle en bas d'écran et l'artwork de l'album au centre, bien que Samsung ait apporté quelques ajustements subtils pour se différencier de son concurrent.

Les icônes d'applications natives ont été revues avec des arrière-plans en dégradé et des couleurs plus vibrantes. Le panneau des Paramètres rapides a lui aussi subi une refonte majeure, s'inspirant clairement du Centre de contrôle d'iOS 18 avec ses tuiles personnalisables et ses commutateurs rapides. Samsung a toutefois opté pour des couleurs plus dynamiques, reflétant la coloration des icônes d'applications.

IIntelligence artificielle et fonctionnalités avancées

One UI 7 fait la part belle à l'intelligence artificielle avec l'introduction d'outils d'assistance à l'écriture sophistiqués. Ces fonctionnalités permettent la correction, la modification et même la génération de texte, rappelant les Writing Tools d'iOS 18.1. L'application appareil photo bénéficie également d'une refonte complète avec une réorganisation des boutons et des modes pour un contrôle plus intuitif des paramètres avancés.



Samsung a également amélioré l'intégration avec les ordinateurs, permettant d'utiliser le smartphone comme webcam et de transférer des fichiers sans fil. La confidentialité n'est pas en reste avec de nouvelles fonctionnalités comme la suppression automatique des métadonnées de localisation lors du partage de photos.





Comme le fait remarquer un commentaire très apprécié sur 9to5Google :

Samsung n'a pas besoin d'équipe de planification. Ils regardent simplement les annonces d'Apple et les reflètent dans leur prochaine mise à jour.

Une observation qui, bien que critique, illustre la stratégie d'adaptation de Samsung qui n'hésite pas à s'inspirer des meilleures fonctionnalités de son concurrent tout en y apportant sa propre touche.



Et vous, est-ce que vous trouvez que Samsung est allé trop loin cette année ?



