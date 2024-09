Voici ce qu'avait imaginé Apple avant la Dynamic Island

Avec l'iPhone 14 Pro fin 2022, Apple a introduit la désormais célèbre Dynamic Island, un espace sanctuarisé en haut de l'écran qui regroupe les capteurs de Face ID ainsi que la caméra frontale. Mais cet îlot est aussi capable de se transformer et s'agrandir pour afficher des alertes système, des Live Activities et toute une série d'autres informations. La firme américaine avait surpris tout le monde grâce à une symbiose entre matériel et logiciel. Mais avant de passer de l'encoche de l'iPhone X à la Dynamic Island, il y a eu des étapes que nos amis de MacRumors ont mis en images.

Une exploration de longue haleine

Apple a exploré diverses idées pour la zone de l'encoche de l'iPhone au fil des ans avant d'arriver au design actuel de Dynamic Island, selon des informations obtenues par MacRumors. Nous avons recréé les images ci-dessous à partir de nos sources afin de fournir un aperçu inédit de certains des concepts envisagés par Apple.

Avant la Dynamic Island telle qu'on la connait, Apple a envisagé un menu contextuel sur le côté droit de l'écran qui aurait permis aux utilisateurs d'accéder rapidement à l'heure, à la puissance du signal cellulaire et du Wi-Fi, à la luminosité de l'écran, au volume et au niveau de charge de la batterie. Le menu ressemble essentiellement à une seconde encoche et disparaîtrait lorsqu'il n'est pas utilisé. C'est typiquement ce que l'on peut trouver du côté des tweaks de jailbreak. Ce n'est pas aussi bien léché que les interfaces d'Apple habituelles, plus épurées.

Apple a également envisagé de masquer l'encoche par une barre d'état entièrement noire en haut de l'écran. Les écrans OLED affichent la couleur noire en désactivant des pixels individuels, ce qui aurait permis d'économiser de la batterie. Mais ce n'était pas non plus satisfaisant.



Par la suite, Apple a eu l'idée d'une sorte de pilule et a exploré plusieurs modèles différents, comme illustré ci-dessous.

Dans un premier temps, Apple a fait en sorte que cette forme arrondie soit allongée en permanence en haut de l'écran, avant de décider qu'il serait moins intrusif s'il changeait de taille en fonction des besoins. Apple a également envisagé d'afficher le volume et une rangée complète de raccourcis système dans l'îlot dynamique, de revoir la disposition pour les appels téléphoniques en cours, et bien d'autres choses encore.



Le résultat final est évidemment très qualitatif, et désormais tous les modèles d'iPhone 15 en profitent. Les rumeurs suggèrent qu'Apple prévoit à terme de déplacer la caméra frontale de l'iPhone et les capteurs Face ID sous l'écran, mais cette transition ne devrait pas commencer avant l'iPhone 17 Pro, au mieux.



Que pensez-vous de la Dynamic Island ? Comme le bouton d'accueil puis l'encoche, elle représente la patte Apple selon nous.