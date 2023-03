iPhone : Face ID sous l'écran arrivera dès l'iPhone 17 Pro selon un analyste

Depuis qu'Apple a lancé la reconnaissance faciale sur l'iPhone, l'entreprise a intégré une encoche puis une Dynamic Island en haut de l'écran. Cette partie (dont on se passerait bien pour avoir un plein écran) est indispensable pour loger la caméra, mais aussi les capteurs qui permettent de faire fonctionner le Face ID !

Le Face ID sous l'écran, ça arrive !

Selon l'analyste Ross Young, l'intégration des capteurs du Face ID sous l'écran pourrait arriver dans 2 ans sur l'iPhone. Les ingénieurs d'Apple travaillent depuis un certain temps à proposer cette nouvelle approche qui permettrait aux clients Apple de se séparer de la Dynamic Island et donc d'obtenir un plein écran pour un meilleur confort et une expérience optimale.



Selon un tweet que Young a publié aujourd'hui, Apple pourrait sortir un iPhone avec Face ID sous l'écran au plus tôt en 2025, l'analyste avait auparavant déclaré que ce changement majeur débarquerait en 2024. Cela suggère que le soi-disant "iPhone 17 Pro" pourrait être le premier modèle à utiliser Face ID intégré sous l'écran, mais Young prévoit que le smartphone aura toujours une découpe pour la caméra frontale.

S'il est possible de disposer les capteurs du Face ID sous l'écran, il est inconcevable pour Apple de placer la caméra frontale sous l'écran. En effet, à cause de la luminosité de l'écran, la qualité serait dégradée et les performances non optimales pour les photos, enregistrements vidéo et conversations vidéo.



La déclaration de Ross Young aujourd'hui vient contredire les prédictions du média coréen The Elec, celui-ci a précédemment dit que le Face ID sous l'écran serait intégré dès l'iPhone 16 Pro qui sortira l'année prochaine. Les récentes informations obtenues par les sources de Ross Young ont affirmé qu'Apple n'est pas encore prêt pour un tel changement en 2024.