Samsung dévoile son premier processeur en 3nm : Exynos W1000

Alors que Samsung vient d'annoncer son premier processeur gravé en 3nm, l'Exynos W1000, il est clair que le géant coréen tente de combler son retard technologique face à Apple. Cependant, même si Samsung met les bouchées doubles, Cupertino conserve une avance confortable d'au moins un an dans le domaine des processeurs mobiles.

Un pas en avant pour Samsung

Le nouveau processeur de Samsung, destiné principalement aux montres connectées, marque certes une évolution significative pour la marque. Avec sa gravure en 3nm et ses performances annoncées comme nettement supérieures à la génération précédente, l'Exynos W1000 représente un progrès indéniable.

Cependant, il convient de rappeler qu'Apple a déjà franchi cette étape il y a environ un an avec sa puce A17 Pro gravée en 3nm et offrant des performances exceptionnelles dans les iPhone 15 Pro (Max). De plus, les rumeurs suggèrent qu'Apple travaille déjà sur une amélioration du procédé 3nm pour ses futurs appareils.

L'écosystème Apple : un atout majeur

Au-delà de la simple comparaison des processeurs, c'est tout l'écosystème Apple qui creuse l'écart. L'intégration parfaite entre le matériel et le logiciel, marque de fabrique d'Apple, permet d'optimiser les performances et l'efficacité énergétique de manière inégalée.

Alors que Samsung doit composer avec différents systèmes d'exploitation (Wear OS pour les montres, Android pour les smartphones), Apple bénéficie d'une cohérence totale entre ses appareils, de l'Apple Watch à l'iPhone en passant par le Mac.

Apple garde une longueur d'avance

Si l'annonce de Samsung est encourageante pour l'industrie dans son ensemble, elle ne remet pas en cause la domination d'Apple dans le domaine des processeurs mobiles. Les analystes s'accordent à dire qu'il faudra encore plusieurs années à Samsung pour rattraper complètement son retard. L'Exynos W1000 étant destiné aux smartwatches, aucun smartphone Galaxy n'embarque de processeur maison en 3nm à ce jour — même si des rumeurs persistent.

Bien que Samsung fasse des progrès notables, Apple maintient son statut de leader incontesté dans le domaine des processeurs mobiles, avec une avance technologique d'au moins un an. Le gros avantage du coréen est industriel : Samsung fabrique lui-même ses puces, alors qu'Apple fait toujours appel à TSMC et se rend, de fait, dépendante.



