Face ID sous l’écran des iPhone 15 Pro ? Merci Samsung !

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Medhi Naitmazi

La filiale Samsung Display serait en train de développer une nouvelle technologie de caméra sous l'écran qu'Apple prévoit d'utiliser pour cacher Face ID sur les modèles hauts de gamme de l'année prochaine, provisoirement nommés "iPhone 15 Pro", selon des sources citées par le site coréen The Elec. L’étape (quasi) finale après la réduction de l’encoche sur les iPhone 13, puis la pilule des iPhone 14 Pro.

La fin de l’encoche pour 2023 chez Apple

Alors que les rumeurs suggèrent que les modèles "iPhone 14 Pro" de cette année comporteront à la fois un "trou" et une découpe en forme de pilule pour la caméra frontale et les composants Face ID, le rapport du jour affirme qu'Apple prévoit que les modèles iPhone 15 Pro n'auront qu'un trou pour la caméra frontale, Face ID étant caché sous l'écran.

La technologie de Samsung rendrait effectivement les capteurs Face ID invisibles à l'œil nu, de la même manière que la caméra cachée sous l'écran de son smartphone Galaxy Z Fold 3. Sur le Fold3, la densité de pixels au-dessus de la caméra sous l'écran est plus faible par rapport au reste de l'écran pour permettre à la lumière d'atteindre la caméra, mais cela a pour conséquence de réduire la qualité des photos avec moins de lumière captée par l’objectif.



On imagine qu’Apple souhaite conserver un Face ID aussi efficace et sécurisé, sans compromis sur l’expérience. Samsung collaborerait avec la société canadienne OTI Lumionics pour développer une version avancée de cette technologie et prévoit d'abord d'appliquer cette recette à son "Galaxy Z Fold 5" l'année prochaine si le développement est achevé dans les délais, puis à l'iPhone 15 Pro et à l'iPhone 15 Pro Max.



C'est loin d'être la première fois que Face ID sous l'écran est évoqué. Dans une note de recherche datant d'avril 2021, l'analyste réputé Ming-Chi Kuo a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'Apple adopte Face ID sous l'écran sur l’iPhone lancé en 2023, mais il n'a pas fourni d'autres détails à l'époque. Ross Young, consultant spécialisé dans le secteur de l'affichage, a également affirmé que Face ID ne se verrait plus en façade à partir de 2023.



Une bonne nouvelle selon vous ou l’encoche ne vous gêne pas ?