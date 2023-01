Qualcomm apporte la fonction Snapdragon Satellite sur Android

Qualcomm a annoncé au CES 2023 son intention d'apporter la connectivité par satellite aux Android de prochaine génération, permettant ainsi aux fabricants de smartphones comme Samsung et Google de concurrencer la fonction SOS d'urgence par satellite qu'Apple a déployée avec les iPhone 14 et autres Apple Watch 8 / Ultra.

Snapdragon Satellite

Snapdragon Satellite est une solution de messagerie bidirectionnelle par satellite fournie par la société Iridium, un spécialiste des communications de ce type. Qualcomm explique que la prise en charge de la nouvelle fonctionnalité sera intégrée à son processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2, et que les smartphones utilisant cette technologie seront commercialisés à partir du second semestre 2023. Il s’agit donc d’une version itérative du SoC qui équipe les derniers Android haut de gamme.

La fonctionnalité Snapdragon Satellite sera utilisée pour les messages d'urgence dans un premier temps, à l'instar de la fonction SOS d'urgence d'Apple, disponible notamment en France depuis décembre grâce à un partenariat avec Globalstar. Qualcomm mentionne également l'envoi de SMS et la connectivité dans des endroits éloignés, ruraux et en mer comme des cas d'utilisation possibles, ce qui suggère une intention d’étendre Snapdragon Satellite par la suite.



Si Snapdragon Satellite sera d'abord lancé sur les smartphones, le fondeur américain indique qu'il peut également être utilisé pour les ordinateurs portables, les tablettes, les véhicules et les appareils IoT, les équipementiers et les développeurs d'applications pouvant se différencier et offrir des services de marque uniques qui utilisent la connectivité par satellite.



Snapdragon Satellite utilisera donc la constellation de satellites Iridium, qui fonctionne sur le spectre de la bande L qui, selon Iridium, est "plus résilient aux conditions météorologiques" que les fréquences utilisées par d'autres réseaux. Comme pour l’iPhone 14, les smartphones Android qui adoptent la nouveauté auront besoin d'une vue dégagée du ciel pour fonctionner, et les messages pouvant être envoyés en 10 secondes avec une connexion solide.



En plus de travailler avec Iridium, Qualcomm prévoit également de s'associer à Garmin pour fournir des services d'intervention d'urgence aux utilisateurs. Reste à voir quels pays sont concernés dans un premier temps.