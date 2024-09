Qualcomm s'offre Justin Long (et un Mac) pour promouvoir les PC Snapdragon

Si la célèbre publicité (primée) d'Apple « I'm a Mac/I'm a PC » fait toujours des émules plus de quinze ans après son lancement, l'acteur de l'époque, Justin Long, également. Copier Apple, jusque dans les publicités était jusqu'ici réservé à Xiaomi. Mais Qualcomm vient de franchir le pas.

En effet, après Huawei et Intel qui avaient attiré l'acteur étiqueté "Apple", Qualcomm s'inspire de la publicité « I'm a Mac/I'm a PC » (Je suis un Mac, je suis un PC) pour promouvoir ses dernières puces Snapdragon Elite, supposées batterie les processeurs Apple de la série M. Dans les faits, nous avions vu que les chiffres avancés par la firme était truqués, les derniers MacBook Air M3 étant toujours devant.

Un duo iconique

Pour ceux qui ne nous suivaient pas encore à cette période, la série de publicités originales d'Apple, dans laquelle Justin Long joue un Mac et John Hodgman un PC, a été l'une des campagnes marketing les plus populaires et les plus réussies de l'entreprise.



L'équipe à l'origine de la campagne avait partagé quelques anecdotes en 2016, la décrivant comme le résultat final d'une « quête atroce de sept mois pour trouver une idée que Steve Jobs ne détestait pas ».



Justin Long jouait le rôle d'un homme détendu et agréable, surpris par la complexité et le désordre d'un PC. Au total, Apple a diffusé 66 de ces publicités - bien que Justin Long ait révélé en 2019 qu'Apple en avait rejeté plus de 200. Steve Jobs trouvaient ces dernières trop drôles, expliquant qu'il pensait que cela détournerait les téléspectateurs du message.

La concurrence n'a pas d'imagination

En 2017, Huawei a utilisé l'acteur pour le lancement du smartphone Mate 9, tandis que quatre ans plus tard, Intel a pris la décision peu judicieuse de l'utiliser pour se moquer des Mac M1.

La version de Qualcomm

Le dernier concurrent en date se nomme donc Qualcomm. Le fondeur américain a engagé M. Long pour présenter sa nouvelle puce Snapdragon dans les PC ARM et, surtout, avec un MacBook entre les mains.



Il joue le rôle d'un utilisateur de Mac qui en a assez de toutes les alertes qu'il reçoit et qui cherche un PC équipé d'un processeur ARM pour le remplacer. La publicité a été diffusée pendant les deux heures que Qualcomm a consacrées à la présentation de sa nouvelle puce Elite pour PC. Quand l'hôpital se fout de la charité...



Après quelques instants, Long se justifie auprès des téléspectateurs : « Quoi ? Les choses changent ». Comprenez que les PC sont devenus plus efficaces que des Mac, selon Qualcomm. Apple appréciera.

Regardez la vidéo vers 1h17 :

Un partenariat en dent de scie

Reste que les deux sociétés travaillent toujours ensemble, malgré un procès âprement disputé au sujet des frais facturés par l'entreprise pour les puces modem. Apple avait du finalement signer à nouveau avec Qualcomm après son passage chez Intel, car des brevets du premier était utilisé par le second.



Tim Cook avait conclu un accord à Qualcomm pour cinq ans en mai 2019, renouvelé récemment jusqu'en 2027, avant de racheter la division mobile d'Intel en juillet de la même année, en vue de produire son propre modem 5G. Mais depuis, les choses n'avancent pas comme prévu.