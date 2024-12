SFR offre 45 chaînes TV et Universal+ gratuitement pour les fêtes

Les fêtes de fin d'année sont toujours propices aux belles offres des opérateurs télécoms. Cette année, SFR se montre particulièrement généreux envers ses abonnés en proposant un accès gratuit à plus de 45 chaînes TV et au service Universal+ jusqu'au 7 janvier 2025. Une offre qui permet aux clients de l'offre Starter de découvrir des contenus premium habituellement payants pendant cette période festive.

Une offre riche en contenus variés

L'opérateur au carré rouge met à disposition un large éventail de chaînes pour satisfaire tous les publics. Les cinéphiles et amateurs de séries peuvent profiter de Paris Première, Sérieclub et 13ème Rue, tandis que les plus jeunes ont accès à des chaînes dédiées comme DreamWorks, Boomerang, Nickelodeon Junior ou encore Cartoon Network. Les passionnés de documentaires ne sont pas en reste avec Discovery Channel, Ushuaïa TV et Histoire TV.

Le service Universal+ vient compléter cette offre généreuse avec son catalogue de séries et films à la demande. Une aubaine pour les abonnés qui peuvent ainsi accéder à un large choix de contenus premium pendant les vacances de Noël.

Une accessibilité simplifiée sur (presque) tous les supports

Cette mise en clair temporaire est automatiquement activée pour les abonnés à l'offre Starter de SFR, sans aucune démarche nécessaire de leur part. Les contenus sont accessibles via plusieurs canaux : le décodeur TV traditionnel, l'application SFR TV ou directement depuis le site web tv.sfr.fr.



Depuis octobre 2024, l'application SFR TV est également compatible avec les appareils Android TV, Chromecast et Google TV Streamers, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter de ces contenus sans nécessiter de box TV spécifique. Malheureusement, aucune app pour l'Apple TV n'est prévue pour le moment. Pour rappel, l'offre Starter de SFR, proposée à partir de 29,99€ par mois avec un engagement de 12 mois, comprend déjà un accès internet haut débit jusqu'à 1 Gbit/s pour les foyers éligibles à la fibre, les appels illimités vers les fixes et un bouquet de base de 160 chaînes.



À noter que l'accès à ces contenus premium prendra fin automatiquement le 7 janvier 2025, sans engagement ni démarche particulière de la part des abonnés.



