Canal+ va retirer ses chaînes payantes de la TNT en juin 2025

Canal+ l'avait déjà évoqué par le passé, c'est désormais chose faite. La chaîne cryptée se retire de la TNT. Il en va de même pour les trois autres chaînes payantes du groupe. Une décision qui prendra effet en juin 2025.

Canal+ quitte la TNT

Canal+ a annoncé qu'il cessera de diffuser ses chaînes payantes sur la télévision numérique terrestre (TNT) à partir de 2025. Ce choix stratégique vise à recentrer le groupe sur ses offres par satellite, streaming et box internet. Canal+ explique cette décision par l'évolution des habitudes de consommation des spectateurs, qui optent de plus en plus pour des services numériques flexibles.

En plus de devenir obsolète, la TNT représente désormais une source de problèmes pour Canal+. Bien que le groupe Vivendi soit le principal financeur du cinéma français via le CNC, il déplore le traitement fiscal et réglementaire qu'il subit, ce qui pénalise son activité en France. De plus, l'Arcom a annoncé le retrait officiel de la chaîne C8, appartenant à Canal+, aggravant encore davantage la situation.



D'après les chiffres officiels de Canal+, environ 70 000 abonnés utilisent encore la TNT comme canal de diffusion. Ces utilisateurs seront contactés dans les mois à venir pour leur présenter les différentes alternatives disponibles pour continuer à consommer les contenus Canal+. À noter que CNews et CStar resteront disponibles sur la TNT, car elles sont entièrement gratuites, contrairement aux autres chaînes payantes.



