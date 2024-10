Canal+ annonce l'arrêt de diffusion de 6 chaînes dès le 12 août

Comme ça peut être le cas chez les fournisseurs d'accès à internet, le groupe Canal+ est régulièrement confronté à l'arrêt de diffusion de certaines chaînes suite à la fin d'un contrat de distribution qui ne se renouvelle pas faute d'accord. Les abonnés à une offre Canal vont avoir une petite déception au début du mois d'août, car plusieurs chaînes vont disparaître et ce sont des chaînes très populaires principalement chez les jeunes.

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Canal

Chaque mois qui passe, le groupe Canal+ fait son maximum pour conserver des offres attractives et inclure de nouveaux contenus afin de fidéliser et réaliser de nouvelles souscriptions. Pour le prouver, on peut par exemple parler du partenariat avec Apple qui inclut gratuitement le service Apple TV+ dans toutes les offres Canal ou plus récemment de l'ajout de Max (HBO) dans certaines offres.



Si Canal+ a globalement été convaincant ces derniers mois en améliorant ses offres, le groupe risque de décevoir beaucoup d'abonnés au début du mois d'août. En effet, plusieurs contrats avec des chaînes de télévision n'ont pas été renouvelés, les raisons ne sont pas dévoilées publiquement, mais cela pourrait être lié à des négociations financières qui n'ont pas abouti.

Les chaînes ci-dessous partiront du bouquet Canal+ sur myCANAL, sur les boitiers des FAI en ADSL et Fibre ainsi que sur les décodeurs expédiés par Canal+ :

DAZN : DAZN diffuse des événements sportifs en direct 24/7, incluant des matchs, des compétitions et des analyses. La chaîne propose une couverture continue et des commentaires en temps réel.

: DAZN diffuse des événements sportifs en direct 24/7, incluant des matchs, des compétitions et des analyses. La chaîne propose une couverture continue et des commentaires en temps réel. J-ONE : il s'agit d'une chaîne de télévision française dédiée à la culture japonaise. Lancée en 2013, elle diffuse des animés, des dramas, des clips musicaux et des émissions sur la pop culture japonaise.

: il s'agit d'une chaîne de télévision française dédiée à la culture japonaise. Lancée en 2013, elle diffuse des animés, des dramas, des clips musicaux et des émissions sur la pop culture japonaise. Mangas : une chaîne de télévision française spécialisée dans la diffusion d'animes et de séries animées japonaises. Lancée en 1996, elle propose une large sélection de classiques et de nouveautés pour les fans d'animation japonaise.

: une chaîne de télévision française spécialisée dans la diffusion d'animes et de séries animées japonaises. Lancée en 1996, elle propose une large sélection de classiques et de nouveautés pour les fans d'animation japonaise. M6 Music : on retrouve ici une chaîne de télévision française dédiée à la musique. Lancée en 1998, elle diffuse des clips, des concerts, et des émissions musicales couvrant divers genres, offrant une plateforme pour découvrir les dernières tendances et les hits du moment.

: on retrouve ici une chaîne de télévision française dédiée à la musique. Lancée en 1998, elle diffuse des clips, des concerts, et des émissions musicales couvrant divers genres, offrant une plateforme pour découvrir les dernières tendances et les hits du moment. Museum : il s'agit d'une chaîne de télévision française consacrée à l'art. Lancée en 2017, elle propose des documentaires, des séries et des émissions sur l'histoire de l'art, les artistes contemporains et les expositions majeures, offrant une immersion dans le monde artistique.

: il s'agit d'une chaîne de télévision française consacrée à l'art. Lancée en 2017, elle propose des documentaires, des séries et des émissions sur l'histoire de l'art, les artistes contemporains et les expositions majeures, offrant une immersion dans le monde artistique. TIJI : une chaîne de télévision française dédiée aux enfants. Lancée en 2000, elle diffuse des dessins animés, des séries éducatives et des émissions ludiques, offrant un contenu adapté aux jeunes téléspectateurs de 3 à 7 ans.

Je souscris à l'offre Canal+ .



Le contrat de distribution s'arrête le 12 août à minuit, les canaux seront dans un premier temps en écran noir puis supprimé ou remplacé par d'autres chaînes. Pour le moment, Canal+ n'a pas encore annoncé de remplacement.



Source

Télécharger l'app gratuite myCANAL

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.