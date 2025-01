TNT : voici les nouveau numéros des chaînes TV en 2025

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) vient d'annoncer un important remaniement des numéros de chaînes de la TNT qui entrera en vigueur le 6 juin 2025. Ces changements font suite à plusieurs bouleversements majeurs dans le paysage audiovisuel français, notamment le retrait volontaire de Canal+ et la non-reconduction des fréquences de C8 et NRJ12.

Des mouvements stratégiques pour plus de cohérence

La modification la plus notable concerne France 4 qui récupère le prestigieux canal 4 laissé vacant par Canal+. Ce changement permet de regrouper logiquement toutes les chaînes du service public de France 2 à France 5. Autre évolution marquante, LCP/Public Sénat hérite du canal 8 précédemment occupé par C8, un contraste saisissant en termes de ligne éditoriale.



L'Arcom a également fait le choix de créer un "bloc info" cohérent en regroupant les chaînes d'information en continu : BFMTV (13), CNews (14), LCI (15) et franceinfo (16). Comme l'explique Roch-Olivier Maistre, président de l'Arcom, l'objectif est de "proposer un accès simple et fluide à une offre pluraliste d'informations".

De nouvelles chaînes font leur entrée

Deux nouvelles venues vont enrichir le paysage audiovisuel français. CMI TV, chaîne du groupe de Daniel Křetínský, prendra place sur le canal 18 avec une programmation axée sur les documentaires et la culture. De son côté, OFTV (Ouest France TV) occupera le canal 19 à partir de septembre 2025, avec l'ambition de proposer des contenus régionaux ciblant les 25-49 ans.



Pour les utilisateurs d'appareils Apple TV et autres box connectées, ces changements seront automatiquement appliqués via les mises à jour des opérateurs. Les téléspectateurs n'auront donc pas à se soucier de la reconfiguration de leurs équipements. A noter que sur des applications comme MyCanal ou Molotov, le changement de numérotation n'aura aucun effet puisque les chaînes ne sont plus accessibles par leur numéro.

Ces modifications visent à moderniser et rationnaliser l'offre TNT française, tout en s'adaptant aux évolutions du marché et aux nouvelles habitudes de consommation des médias. Un changement qui arrive à point nommé alors que la télévision traditionnelle fait face à la concurrence croissante des services de streaming.

La nouvelle numérotation TNT à partir du 6 juin 2025

TF1 France 2 France 3 France 4 (anciennement Canal+) France 5 M6 Arte LCP/Public Sénat (anciennement C8) W9 TMC TFX Gulli (anciennement NRJ12) BFMTV (anciennement canal 15) CNews LCI (anciennement canal 26) franceinfo (anciennement canal 27) CStar CMI TV (nouvelle chaîne) OFTV - Ouest France TV (nouvelle chaîne) TF1 Séries Films L'Équipe 6ter RMC Story RMC Découverte Chérie 25

En résumé, la nouvelle organisation de la TNT pour 2025 s'articule autour de plusieurs changements majeurs. Les chaînes du service public seront désormais regroupées de manière logique du canal 2 au 5, avec notamment France 4 qui récupère la place historique de Canal+. Les chaînes d'information en continu formeront un bloc cohérent du canal 13 au 16, facilitant l'accès à l'actualité. Deux nouvelles venues enrichissent le paysage audiovisuel : CMI TV et OFTV qui s'installeront respectivement sur les canaux 18 et 19. Cette réorganisation fait suite au départ de trois chaînes historiques : Canal+ qui quitte volontairement la TNT, ainsi que C8 et NRJ12 dont les fréquences n'ont pas été reconduites par l'Arcom. Les chaînes du canal 20 au 25 conservent quant à elles leur numérotation actuelle.