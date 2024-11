Voici le portefeuille numérique européen

L'Union européenne présente son portefeuille numérique européen. Un espace digital sécurisé pour tous les citoyens, dans lequel on retrouve les papiers d'identité, les diplômes, les ordonnances, les contrats… Toute votre vie dans un seul et même espace.

La future vie numérique à l'européenne

L’EU Digital Identity Wallet ou portefeuille numérique européen en français est une solution numérique sécurisée permettant aux citoyens européens et aux entreprises de s’identifier et de partager leurs informations personnelles en ligne. Elle offre un accès simplifié et sécurisé à des services publics et privés, tels que la création de comptes bancaires, l’accès aux diplômes, la gestion des prescriptions médicales ou encore le partage d'identité.



Les utilisateurs contrôlent entièrement leurs données grâce à des options de partage sélectif, réduisant les risques de profilage et renforçant leur vie privée. Cette initiative vise à favoriser l’adoption de services numériques dans toute l’Union européenne. En France, l'application France Identité deviendrait ainsi plus complète et surtout reconnue à travers tous les pays de l'Union européenne.

À quoi sert le portefeuille d'identité numérique de l'UE

Permis de conduire mobile : demandez une version numérique de votre permis de conduire. Ensuite, ayez-le toujours prêt à être partagé dans votre portefeuille.

Accéder aux services gouvernementaux : accédez aux services publics numériques (au national et transfrontalier) en utilisant votre portefeuille pour vous identifier et vous authentifier en toute sécurité.

Paiements : facilitez vos transactions en ligne. Utilisez votre portefeuille pour vous identifier et autoriser les paiements.

Ouverture d'un compte bancaire : vérifiez votre identité lors de l'ouverture d'un nouveau compte bancaire avec seulement votre portefeuille.

Certification en éducation : ne perdez plus jamais le diplôme pour lequel vous avez travaillé si dur. Stockez et partagez facilement toutes vos références éducatives.

Santé : gardez votre santé à portée de main. Collectez aisément les médicaments prescrits dans une pharmacie, même dans un autre pays.

Accès aux prestation de Sécurité sociale : lorsque vous travaillez à l'étranger, prouvez que vous êtes couvert par la Sécurité sociale de votre pays d'origine. Stockez et partagez votre carte d'assurance maladie européenne.

Enregistrement par carte SIM : l'enregistrement d'une nouvelle carte SIM prépayée est de plus en plus facile. Votre portefeuille vous permet de vous identifier rapidement.

Voyage : prouvez qui vous êtes lorsque vous réservez un hôtel en ligne, puis identifiez-vous simplement lors de l'enregistrement.

Signature de contrats : signez des contrats uniquement avec votre portefeuille.

signez des contrats uniquement avec votre portefeuille. Identités numériques organisationnelles : utilisez votre portefeuille pour prouver que vous êtes un représentant légitime d'une organisation.

Deux immenses obstacles

Bien que le portefeuille numérique européen semble prometteur sur le papier, deux problèmes majeurs subsistent. Tout d'abord, la méfiance des citoyens européens envers la digitalisation de leur vie privée par les gouvernements. En effet, la majorité des citoyens préfèrent encore le format physique. Cette transition pourrait prendre au moins 10 à 20 ans minimum avant de s'établir pleinement.



Deuxièmement, la lenteur des instances européennes à évoluer rapidement. Bien que le portefeuille numérique de l'UE vise à simplifier et à accélérer les démarches pour les citoyens et entreprises, il est nécessaire que cette initiative englobe également la bureaucratie juridique européenne, souvent perçue comme l'une des plus complexes et rigides.



Quand on voit le temps d'attente au niveau national rien que pour avoir sa carte d'identité, son permis de conduire et sa carte Vitale dans une seule application, nul doute que la patience sera de mise avant que ce portefeuille numérique européen prenne réellement forme dans notre quotidien.

Phase de test

Actuellement, 4 projets pilotes à grande échelle testent le portefeuille d'identité numérique de l'UE avant son déploiement dans les États membres. 350 entreprises privées et autorités publiques participent à ce test grandeur nature.