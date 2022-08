Molotov TV lance une offre "Extra" à 5,99€/mois et augmente l'offre "Plus" comme prévue

Dans un contexte où les services numériques augmentent de prix un peu partout, la célèbre application Molotov TV a décidé de participer, elle aussi, au mouvement. Il y a quelques jours, nous avons appris que l'abonnement "Molotov Plus" allait augmenter de prix, cependant surprise... Molotov présente aujourd'hui une approche assez différente de ce qui avait été annoncé précédemment.

Molotov TV augmente ses prix et désavantage l'offre "Molotov Plus"

C'est un changement majeur qui vient de se produire dans la grille tarifaire de Molotov TV, alors qu'il ne devait y avoir qu'une simple augmentation de 2€ de l'offre "Molotov Plus", l'entreprise réalise 2 modifications assez différentes. On retrouve, un changement du contenu de l'offre "Plus" pour... avantager une nouvelle offre à 5,99€ baptisée "Molotov Extra".

Auparavant , l'offre Molotov Plus possédait : un accès à plus de 80 chaînes en direct, l'enregistrement de vos programmes dans le cloud, la possibilité de regarder la TV dans toute l'Europe, 4 flux en simultané et en Full HD.

Aujourd'hui, l'offre Molotov Plus possède : toujours un accès à plus de 80 chaînes en direct, la possibilité de regarder la TV dans toute l'Europe, mais l'abonnement perd l'enregistrement dans le cloud et le nombre de flux en Full HD passe à 2 écrans maximum.

Pour continuer à pouvoir enregistrer des chaînes en direct dans le cloud et avoir les 4 écrans en Full HD en simultané, il faudra obligatoirement passer à l'abonnement "Molotov Extra", celui-ci coûte 5,99€ par mois, le prix qui devait initialement être donné au "Molotov Plus" qui lui n'augmente que de 1€ finalement.



Comment percevoir ces modifications tarifaires en tant que consommateur ? Certains y trouveront leur bonheur, du moins ceux qui n'enregistrent jamais dans le cloud et qui n'ont pas besoin de plus de 2 flux Full HD en même temps, de l'autre côté ceux qui utilisaient ces deux atouts dans l'ancienne offre "Molotov Plus" ne devraient pas être déçus, car Molotov les avait déjà préparés psychologiquement à un passage de 3,99€ à 5,99€, il y a tout juste une semaine. Ils pourront donc opter pour la nouvelle offre "Molotov Extra"



Cette évolution tarifaire a été réalisée pour "garantir l'accès à vos chaînes favorites" et offrir "une meilleure expérience" selon l'équipe de Molotov TV. Les abonnements restent sans engagement et vous profitez d'un mois offert si vous n'avez jamais eu d'abonnement actif.

