Qobuz propose une offre Duo à 17,50€/mois

Quand on aborde le sujet des services de streaming musicaux, on parle toujours d'Apple Music et de Spotify, ce qui est un peu regrettable puisqu'il existe plein d'autres alternatives très intéressantes. C'est le cas de Qobuz qui a la particularité d'être made in France, mais aussi d'être innovant dans ses offres !

Qobuz lance une offre exclusive baptisée Qobuz Duo

Fondé le 18 septembre 2007 et basé à Pantin en région parisienne, Qobuz représente l'une des réussites françaises dans le paysage du streaming musical. Le service actif dans 18 pays lance aujourd'hui une nouvelle offre pour le moins attractive.

Que ça soit pour ceux qui sont déjà abonnés ou les personnes qui souscrivent, Quobuz propose un abonnement exclusif "Duo".



Le principe est simple, à partir d'une souscription, il est possible de réunir 2 comptes sur le même abonnement avec la possibilité de lire 2 contenus audio différents en simultanée.

L'idée n'est pas neuve, puisque Qobuz a repris cette offre chez son concurrent Spotify qui propose un abonnement identique, mais à un prix nettement plus compétitif (seulement 12,99€/mois avec le premier mois gratuit).

Même si Qobuz est plus cher, l'offre reste tout de même intéressante puisque le forfait individuel Studio Premier coûte 12,50€/mois, avec l'abonnement duo vous économisez 7,50€ comparé à deux abonnements Studio Premier.

Quel avantage à souscrire chez Qobuz ?

Les offres sont plus coûteuses que chez l'ensemble des concurrents, sans surprise, c'est qu'il y a une raison !

À commencer par le catalogue, Qobuz propose un accès à 70 millions de titres, quel que soit le genre de musique que vous écoutez, vous trouverez forcément votre bonheur et vous pourrez créer vos playlists comme bon vous semble.

Qobuz vise le haut de gamme niveau audio, le service explique atteindre la "qualité studio", autrement dit le FLAC 24-Bit 192 kHz. C'est sans aucun doute l'argument principal mis en avant dans les offres commerciales de Qobuz.



Le petit "plus" que vous aurez, c'est un contenu éditorial inédit que vous n'aurez chez aucun autre concurrent. En plus d'être un service de streaming musical, Qobuz est aussi un média avec des interviews, des chroniques d'albums et des news qui vous tiendront au courant de l'actualité.

Vous l'aurez compris, Qobuz ne vise pas les prix accessibles et offres promotionnelles, mais plutôt le haut de gamme. La firme française s'adresse à des utilisateurs qui cherchent l'excellence et qui sont prêts à dépenser davantage tous les mois.



À noter que si Qobuz Duo n'apparaît pas encore sur le site, c'est qu'il faut patienter un peu, elle devrait être visible sous peu. Vous pouvez aussi vous rapprocher des offres familiales disponibles à partir de 20,83€/mois.

